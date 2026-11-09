Cum să pregătești copacii din grădină pentru iarnă. Metoda japoneză Yukitsuri și alte trucuri utile împotriva gerului și zăpezii

5 minute de citit Publicat la 17:10 09 Noi 2026 Modificat la 17:10 09 Noi 2026

Japonezii folosesc tehnica Yukitsuri pentru a proteja arborii de zăpadă în timpul iernii. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În fiecare toamnă, în anumite regiuni ale Japoniei, grădinile capătă un aspect cu totul special. Copacii sunt înconjurați de structuri conice din frânghii, care par desprinse dintr-o instalație artistică. În realitate, acestea au un rol cât se poate de practic: protejează ramurile împotriva zăpezii abundente și împiedică ruperea lor sub greutatea omătului.

Tehnica se numește Yukitsuri (n.r. cunoscută și sub denumirea Yukizuri) și este folosită de generații întregi de grădinari japonezi.

Dincolo de aspectul spectaculos, metoda ascunde câteva principii simple de îngrijire a arborilor, pe care le putem adapta și în grădinile din România, mai ales în zonele unde iernile aduc ninsori consistente, vânt puternic și temperaturi scăzute.

Yukitsuri, tehnica japoneză prin care copacii sunt protejați de zăpadă

Yukitsuri este o metodă tradițională japoneză de susținere a ramurilor arborilor și arbuștilor, astfel încât acestea să nu se îndoaie excesiv și să nu se rupă sub greutatea zăpezii.

Tehnica este întâlnită în special în regiunile japoneze cu precipitații abundente sub formă de ninsoare, precum prefecturile Ishikawa și Niigata. Aici, zăpada umedă și grea poate pune o presiune considerabilă asupra coroanelor arborilor, potrivit Momentum Tree Experts.

Unul dintre cele mai cunoscute locuri în care poate fi admirată această tradiție este grădina Kenrokuen din orașul Kanazawa, considerată una dintre cele mai frumoase trei grădini tradiționale ale Japoniei, transmite presa niponă.

Pregătirile pentru iarnă încep, de regulă, în noiembrie. Grădinarii instalează lângă trunchiul arborilor stâlpi înalți de bambus, de care prind frânghii lungi. Acestea sunt coborâte în jurul coroanei și fixate de ramurile principale, astfel încât să le ofere susținere.

Privite de la distanță, frânghiile formează niște conuri elegante, care încadrează copacii asemenea unor corturi geometrice.

Un exemplu impresionant este pinul Karasaki din grădina Kenrokuen, un arbore venerabil, pentru care se folosesc aproximativ 800 de frânghii, suspendate de cinci stâlpi de susținere.

Rolul acestora este să distribuie mai bine presiunea și să împiedice ramurile să se lase sau să se rupă atunci când se acumulează zăpadă.

Structurile rămân instalate pe durata iernii și sunt îndepărtate primăvara, după ce pericolul ninsorilor abundente a trecut.

Interesant este că Yukitsuri nu mai reprezintă astăzi doar o măsură de protecție. A devenit și un simbol al iernii japoneze. În Kenrokuen, siluetele conice sunt uneori iluminate seara, iar peisajul rezultat, cu arbori acoperiți de zăpadă și frânghii geometrice, atrage numeroși vizitatori.

Cum putem proteja copacii iarna în grădinile din România

Deși iernile din România sunt diferite de cele din regiunile japoneze cu ninsori abundente, arborii din grădinile noastre se confruntă cu probleme asemănătoare: ramuri rupte de zăpadă, îngheț și dezgheț repetat, deshidratare, vânt rece și deteriorarea scoarței.

Nu toți arborii au nevoie de protecție specială. Speciile adaptate climatului local rezistă, în general, fără intervenții suplimentare. Mai multă atenție trebuie acordată arborilor tineri, celor plantați recent, speciilor sensibile la ger și exemplarelor cu ramuri fragile.

Iată câteva măsuri recomandate de specialiștii în horticultură și arboricultură:

1. Susținerea ramurilor cu ajutorul sforilor

Principiul tehnicii Yukitsuri poate fi adaptat foarte ușor într-o grădină din România.

Arborii ornamentali cu ramuri lungi, flexibile sau cu o coroană bogată pot beneficia de susținere suplimentară înainte de venirea ninsorilor. Ramurile care riscă să se desfacă sub greutatea zăpezii pot fi apropiate ușor și legate cu benzi textile moi sau materiale speciale pentru horticultură.

Legăturile nu trebuie strânse excesiv, deoarece pot răni scoarța și pot împiedica dezvoltarea normală a ramurilor. De asemenea, nu este indicat să forțăm coroana într-o formă artificială.

În cazul arborilor cu ramuri foarte fragile sau al exemplarelor mature, este mai bine să cerem sfatul unui arborist.

2. Protejarea rădăcinilor prin mulcire

Una dintre cele mai simple și eficiente metode de pregătire a arborilor pentru iarnă este mulcirea solului din jurul trunchiului.

Se poate folosi scoarță mărunțită, așchii de lemn, compost matur sau paie. Aceste materiale formează un strat izolator care ajută la menținerea umidității și atenuează variațiile de temperatură din sol.

Pentru arborii tineri, este util un strat de mulci de aproximativ 5-7 cm, întins în jurul zonei rădăcinilor.

Important: mulciul nu trebuie lipit de trunchi. Se lasă un spațiu liber de aproximativ 10-15 cm în jurul bazei acestuia, pentru a evita menținerea excesivă a umezelii și apariția problemelor la nivelul scoarței, arată Royal Horticultural Society (RHS).

3. Protejarea trunchiurilor arborilor tineri

Arborii plantați recent sunt mai vulnerabili în fața temperaturilor extreme, mai ales dacă au scoarța subțire.

În timpul iernii, diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte, combinate cu expunerea la soarele puternic, pot provoca fisuri și leziuni ale scoarței. Fenomenul este cunoscut drept arsura solară de iarnă (sunscald).

Pentru prevenirea acestuia se pot folosi protecții speciale pentru trunchi, din hârtie kraft, materiale horticole respirabile sau manșoane concepute pentru arbori, potrivit RHS.

Acestea trebuie montate fără a strangula trunchiul și verificate periodic. Protecțiile temporare se îndepărtează primăvara, pentru a nu afecta creșterea arborelui.

4. Îndepărtarea atentă a zăpezii de pe coroane

După o ninsoare abundentă, este recomandat să verificăm arborii din grădină, în special coniferele, arbuștii ornamentali și exemplarele cu ramuri subțiri.

Zăpada grea și umedă se poate acumula pe ramuri, provocând îndoirea sau ruperea acestora.

Dacă stratul de zăpadă este consistent, acesta poate fi îndepărtat cu mișcări ușoare, fără a lovi sau scutura violent ramurile. Este important să nu forțăm ramurile înghețate, deoarece devin mai fragile și se pot rupe mai ușor.

5. Udarea arborilor înainte de instalarea gerului

Un alt aspect important, deseori trecut cu vederea, este hidratarea arborilor înainte de venirea iernii.

Perioadele secetoase din toamnă pot afecta inclusiv arborii care intră în repaus vegetativ. Un sol prea uscat, combinat cu temperaturile scăzute și vântul, poate accentua stresul hidric.

În cazul arborilor tineri și al celor plantați recent, este recomandată udarea profundă în perioadele fără precipitații, atât timp cât solul nu este înghețat sau îmbibat cu apă.

Nu trebuie însă să transformăm această recomandare într-o udare automată a tuturor arborilor. Exemplarele mature, bine înrădăcinate și adaptate locului au, de regulă, nevoie de mai puțină intervenție.

6. Verificarea coroanei și îndepărtarea ramurilor uscate

Toamna târziu și în perioada de repaus vegetativ este un moment potrivit pentru evaluarea stării arborilor.

Ramurile uscate, rupte sau bolnave pot reprezenta un pericol suplimentar atunci când sunt încărcate cu zăpadă sau expuse vântului puternic.

Totuși, tăierile trebuie făcute în funcție de specie și de starea arborelui. Nu este recomandată scurtarea drastică a coroanei doar pentru că se apropie iarna.

În cazul arborilor mari, al ramurilor groase sau al intervențiilor care necesită lucrul la înălțime, este indicat să apelăm la un arborist calificat.

Nu toți copacii au nevoie de protecție pentru iarnă

Un aspect important este alegerea corectă a măsurilor de protecție. Arborii maturi, adaptați climatului din România, nu au nevoie să fie înveliți sau acoperiți în fiecare an.

Intervențiile sunt utile mai ales în cazul exemplarelor tinere, al speciilor sensibile la ger, al arborilor cu coroane fragile și al celor expuși unor condiții dificile.

De asemenea, trebuie evitate foliile de plastic înfășurate direct pe trunchi sau pe coroană, deoarece pot favoriza acumularea umezelii și pot produce variații nedorite de temperatură.

Exemplul japonez ne arată că protejarea arborilor nu presupune neapărat intervenții complicate. Uneori, câteva legături bine poziționate, un strat de mulci și o verificare atentă a coroanei pot face diferența.

Iar dacă vrem să împrumutăm ceva din tradiția grădinarilor japonezi, putem începe chiar cu ideea care stă la baza tehnicii Yukitsuri: să ne pregătim grădina pentru iarnă fără să uităm că arborii au nevoie de protecție, dar și de libertatea de a crește natural.