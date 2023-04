Cum se prepară drobul de miel acasă și cât ajunge să coste. Lista cu ingrediente și prețuri

Drobul este pentru mulți români vedeta mesei de Paște. Hrănitor, sățios și nu cu prea multe calorii, preparatul din organe de miel și multă verdeață este recomandat până și de nutriționiști. O echipă Antena 3 CNN a mers să vadă cum se prepară drobul și, mai ales, cât ne costă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Pentru un drob perfect, am ales cea mai mare piață din București, o gospodină cu experiență și o rețetă simplă.

Am venit la piaţă special pentru a cumpăra toate ingredientele. Avem nevoie de organe de miel și. Am ajuns și la taraba cu verdețuri, foarte proaspete, foarte frumoase. Am cumpărat 2 legături de usturoi, 2 legături de ceapă. Am mai cumpărat 6 ouă, două legături de pătrunjel și două de mărar, iar pentru toate ingredientele am cheltuit 60 de lei.

În cele din urmă am ajuns acasă și începem prepararea drobului. Înainte de toate curățăm organele, apoi le spălăm și le punem cu apă cu oțet, un pic, ca să iasă mirosul.

Cât timp fierb organele de miel, se poate toca verdeaţa. Așa am făcut compoziția și apoi am pus ouăle. L-am pus în prapur și apoi în tavă și la cuptor.

După aproximativ o oră de așteptare, verificăm dacă drobul este gata.

Pentru a pregăti şi prepara drobul am avut nevoie de două ore, iar ingredientele au costat 60 de lei. În schimb, dacă l-am fi cumpărat gata făcut, am fi plătit între 50 şi 100 de lei. În timp ce în supermarket este mai ieftin, la târguri, restaurante sau la băcăniile online drobul poate costa dublu, dacă este doar cu ingrediente bio.

Drob de miel - ingrediente și prețuri

organe de miel: 39 de lei

prapur: 5 lei

ouă: 7 lei

ceapă verde: 4 lei

usturoi verde: 4 lei

pătrunjel: 4 lei

mărar: 4 lei

Preparare şi gătire: 2 ore

Servire: 8 portii

Drob preparat acasă: 60 lei

Drob gata făcut: 50 - 100 lei