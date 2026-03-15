Cum se trezeau oamenii înainte de ceasurile deșteptătoare: De la „trezitori” la „bețișoare de tămâie între degetele de la picioare”

Un „trezitor” bătând în geam cu o țeavă. Foto: Profimedia images

De la lumânări care făceau să cadă ace metalice la fiecare oră până la trezitoarele din Marea Britanie industrială, oamenii, de-a lungul istoriei, au inventat o mulțime de metode ingenioase pentru a se trezi la timp. În timpul revoluției industriale din Marea Britanie, noile fabrici s-au confruntat cu nevoia de a respecta strict pontajul, inclusiv ore de începere a lucrătorilor mult mai specifice. Fabricile au încercat să folosească fluiere și clopoței pentru a trezi și chema muncitorii, dar acestea s-au dovedit adesea nesigure. În schimb, a apărut o întreagă profesie dedicată trezirii oamenilor: cei care ciocăneau la ușă, numiți „trezitori”, scrie BBC News.

Un muncitor care sosea chiar și cu cinci minute mai târziu putea întârzia o întreagă linie de asamblare, pierzând profitul angajatorilor. Aceștia aveau nevoie de o modalitate de a se trezi la timp, mai ales în lunile mai întunecate de iarnă, și, deși ceasurile deșteptătoare existau în acea perioadă, acestea erau mult prea scumpe pentru un muncitor obișnuit.

„Aceste ceasuri deșteptătoare umane își croiau drum pe străzi și uneori în cartiere întregi, bătând în uși și geamuri, sau aruncând cu mazăre în ele. Stăteau acolo până primeau un răspuns de la clienții lor, nu se mișcau”, spune Arunima Datta, profesor asociat de istorie la Universitatea din North Texas.

Meserii asemănătoare au fost folosite în multe alte societăți din întreaga lume, în special în comunitățile musulmane în timpul lunii sfinte a Ramadanului, când oamenii trebuiau să se trezească devreme pentru a se ruga și a lua prima masă înainte de zori.

De-a lungul istoriei, oamenii au avut o mulțime de alte modalități inventive de a se trezi, de la simpla păstrare a cocoșilor până la ceasuri ingenioase cu lumânări care făceau să cadă ace în tăvi metalice în fiecare oră.

Cocoșul

„Înainte ca ceasurile deșteptătoare personale să fie utilizate pe scară largă, oamenii se trezeau adesea prin semnale naturale și rutine zilnice”, spune Fatimei Yaqoot, profesoară de sănătate a somnului la Universitatea Sunshine Coast din Australia.

„Lumina zilei era unul dintre principalele semnale. În multe societăți preindustriale, viața de zi cu zi urma ritmul răsăritului și apusului, care modela în mod natural ritmurile circadiene”, spune ea.

Ritmurile circadiene stabilesc momentul somnului și al trezirii și sunt unul dintre cele două procese principale care ne fac să dormim și să ne trezim. Celălalt este presiunea din timpul somnului, care crește nevoia de somn pe parcursul zilei.

„Împreună, ele ajută la explicarea motivului pentru care adormim noaptea, rămânem adormiți și ne trezim din nou dimineața”, spune Yaqoot.

„Aș evita povestea tipică conform căreia toți locuitorii lumii preindustriale se bazau pur și simplu pe tiparele luminii și întunericului. Nu cred că este corect, deoarece munca oamenilor se prelungește până noaptea târziu, uneori până în primele ore ale dimineții, în funcție de anumite sarcini care trebuie îndeplinite în anumite perioade ale anului”, spune Sasha Handley, profesoară de istorie la Universitatea din Manchester, Marea Britanie, care a condus un proiect despre somnul în epoca modernă timpurie.

În schimb, oamenii ar avea de obicei un amestec de mijloace fizice și tehnologice pentru a-și organiza programul de lucru.

„La ferme, timpul de somn pe timp de iarnă ar fi putut fi puțin mai lung, deoarece cele mai devreme sarcini de dimineață se termină de obicei până la sfârșitul toamnei”, spune Handley.

Totuși, existau o mulțime de alte motive pentru care oamenii voiau să se trezească devreme.

„Motivațiile religioase, de exemplu, sunt un motiv foarte important pentru care oamenii țineau dispozitive de măsurare a timpului lângă paturi. Voiau să ajungă la biserică la o anumită oră sau să-și spună rugăciunile de dimineață devreme, pentru că se credea că asta îi aducea mai aproape de Dumnezeu”, spune Handley.

Ciclurile de somn ale oamenilor erau adesea diferite la acea vreme. Modelul de somn bifazic preindustrial, cu două nopți de somn, rămâne o idee populară, deși unii cercetători au pus la îndoială baza de dovezi a teoriei. Cu toate acestea, cercetările arată că multe culturi din întreaga lume au încă cicluri de somn polifazice și astăzi.

Zgomotele animalelor care se trezesc ar putea fi considerate primele ceasuri deșteptătoare ale oamenilor.

„Cântatul cocoșului odată cu zorii este un semnal comun că ziua a început”, spune Handley.

În mod interesant, cercetările au arătat că, de regulă, cocoșii cântă conform propriului ritm circadian, nu doar ca răspuns la lumină.

Clopotul era un alt semnal răspândit pentru trezire. În special în Europa de Vest și Centrală, atât medievală cât și modernă timpurie, viața era organizată în jurul unității parohiale, iar oamenii foloseau clopotele bisericilor, trase în fiecare oră, pentru a-și începe și organiza ziua.

„Persoana care sună clopotul are o clepsidră pentru a-și măsura timpul”, spune ea.

Desigur, unele case aveau și propriile clopote în interior, inclusiv la ușile exterioare ale dormitoarelor.

„Servitorii aveau clopote, ei erau de obicei cei care se trezeau primii în casă și era responsabilitatea lor să-i trezească pe stăpânii și stăpânele casei la ora potrivită”, spune Handley.

Ceasuri deșteptătoare antice

Există, de asemenea, o mulțime de exemple de alarme personalizate foarte timpurii.

„Nu există o lume fără ceasuri deșteptătoare. Pur și simplu funcționau în moduri diferite, folosind apă sau flăcări pentru a declanșa semnale care să trezească pe cineva apropiat. Și cu cât urci mai sus în ierarhia socială, cu atât devin mai ornamentate și mai complexe”, spune Handley.

Ceasurile cu lumânări, cu marcaje pentru măsurători incrementale ale trecerii timpului, datează încă din China Antică. Acestea erau uneori ingenios concepute, astfel încât un cui să cadă într-o mică tavă metalică aproximativ la fiecare oră.

„Îți puteai face propriile lumânări, lucru pe care mulți oameni îl făceau din motive de cost, ca un alt semnal auditiv care să-ți arate când voiai să fii trezit”, spune ea.

Tămâia era folosită și pentru a măsura timpul în China, uneori cu bile metalice atârnate de fire care cădeau într-o tavă de dedesubt, acționând ca niște gonguri. O relatare din secolul al XIX-lea a unui etnolog american a menționat chiar și că oamenii din China „își puneau bețișoare de tămâie între degetele de la picioare pentru a se trezi”.

Ceasurile cu apă, cunoscute sub numele de clepsidre în Grecia Antică, au fost răspândite timp de secole, iar filosoful Platon este creditat cu primul care a adaptat unul ca alarmă în secolul al V-lea î.Hr.

El a prins aerul într-un vas în care curgea apa, iar pe măsură ce apa creștea, la fel creștea și presiunea, rezultând în cele din urmă un fluierat puternic, asemănător unui ceainic. Ceasurile cu apă au fost, de asemenea, unele dintre cele mai vechi clopote automate ale satelor.

Primele ceasuri mecanice, adică mecanisme oscilante care marchează trecerea timpului, legate de un mecanism de eșapament care număra aceste bătăi, au apărut la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea.

„Încă de foarte devreme, uneori se cântau melodii înainte de sunetul clopotelor”, spune Matthew Champion, profesor asociat de istorie la Universitatea din Melbourne, Australia.

„Până la sfârșitul secolului al XV-lea, ceasurile de perete de uz casnic au început să aibă și ele alarme, setate cu un ac. Alarma era un clopoțel, iar mai târziu loviturile repetate ale unui ciocănel mic”, spune el.

Ciocănelul

Fabricarea ceasurilor a avansat semnificativ în secolul al XVII-lea și există dovezi ale oamenilor „care își pregăteau singuri ceasurile deșteptătoare atunci când călătoreau, de exemplu”, spune Handley.

Primul ceas deșteptător mecanic cunoscut a fost inventat în 1787, deși abia după înregistrarea primului brevet în 1876 producția a devenit mai răspândită. Totuși, aceste ceasuri deșteptătoare cu arc erau atât nesigure, cât și prea scumpe pentru a fi disponibile pe scară largă pentru majoritatea oamenilor.

În revoluția industrială, însă, cerințele de somn s-au schimbat pentru mulți oameni, iar „knocker uppers” (N.r. - „trezitori”), cu tije, bețe și boabe de mazăre au devenit răspândiți în orașele industriale în creștere Leeds, Manchester, Sheffield și în estul Londrei.

„Indivizii stăteau treji toată noaptea și adesea începeau să trezească oamenii la ora 3 dimineața. Într-un fel, ei aveau grijă și de societate, în ceea ce privește observarea lucrurilor care păreau ciudate, pentru că erau treji și se aflau prin preajmă la orele în care alți oameni dormeau”, spune Datta.

În 1876, un indiviu a descoperit un incendiu la ora 2 dimineața într-o casă din Bradford și a trezit familia care dormea înăuntru, salvându-le viața. De asemenea, un indiviu a descoperit în 1888 trupul primei victime a lui Jack Spintecătorul, Mary Nichols.

„Uneori, băieții insistau atât de mult să-și trezească clienții, încât vecinii se plângeau și chiar izbucneau certuri”, spune Datta, care a analizat rapoartele poliției și articolele din ziare de atunci.

„Apar și în multe reviste sau desene animate. SSe întâmpla ca vecinii să se certe pentru că sunt treziți, când ei nu voiau să fie treziți”, spune ea.

Profesii similare au apărut și în alte țări europene în secolul al XIX-lea. „În Italia, aveau claxonatoare”, spune Datta. „În Franța, aveau revelatori.” Aceștia erau chiar mai puțin subtili decât ciocănelele: scoteau fluiere stridente pentru a-și trezi clienții. Însă, până în anii 1920, profesia de „ceas deșteptător” dispăruse în mare parte, pe măsură ce ceasurile deșteptătoare deveneau mai comune și mai accesibile. „Ceasurile deșteptătoare personale au devenit utilizate pe scară largă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Răspândirea lor a urmat îndeaproape ascensiunea industrializării și adoptarea luminii artificiale. Rutinele zilnice care odinioară fuseseră mai flexibile au devenit treptat organizate non-stop”, spune Yaqoot. O oră obișnuită

Se presupune adesea că somnul în vremurile de demult era mai natural și, prin urmare, mai sănătos, dar realitatea a fost probabil mai contradictorie. Totul, de la case aglomerate sau zgomotoase până la munca solicitantă fizic, ar fi putut afecta modul în care oamenii dormeau. Totuși, unele aspecte ale acestei ere pre-alarmă merită luate în considerare astăzi. Unul este expunerea mai mare la lumina zilei în multe societăți anterioare, în special la lumina dimineții. „Cercetările continuă să arate că lumina dimineții este unul dintre cele mai puternice semnale pentru reglarea ritmurilor circadiene și susținerea unui somn sănătos”, spune Yaqoot. „Expunerea la lumină artificială mai târziu, seara, poate avea efectul opus. Poate întârzia ceasul biologic și poate îngreuna adormirea”, spune ea. O altă lecție este modul în care oamenii au considerat, din punct de vedere istoric, menținerea unor ore regulate de somn și de veghe ca fiind cruciale pentru îngrijirea sănătății lor. „Acesta este un principiu medical înscris în literatura medicală mai veche, datând din perioada grecilor antici, dar care a continuat până în secolul al XVIII-lea. Oamenii iau cu adevărat în serios imperativul de a avea grijă de somnul lor și de a respecta o oră regulată de somn, poate mult mai mult decât o facem acum”, spune Handley. Aceste practici se potrivesc cu cercetările actuale care arată riscurile pentru sănătate ale orelor neregulate de somn, spune ea, menționând că orele regulate de somn sunt, de asemenea, „de fapt, o modalitate foarte eficientă de a vă asigura că vă treziți aproape la aceeași oră în fiecare zi, fără alarmă”. „Putem învăța și din alte practici bune de igienă a somnului din trecut, cum ar fi să ne gândim la spațiul din dormitor. Ce este acolo care promovează de fapt un somn bun, odihnitor și la timp și ce este acolo care nu face asta”, spune Handley. De asemenea, este important să luăm în considerare momentul ultimei mese și să evităm stimulentele precum alimentele zaharoase în orele dinaintea somnului.