De ce este obligatoriu ca jaluzelele din avion să fie ridicate la decolare și aterizare

1 minut de citit Publicat la 07:00 23 Noi 2025 Modificat la 07:00 23 Noi 2025

Jaluzelele trebuie ridicate pentru ca atât echipajul, cât și pasagerii să poată vedea dacă există pericole în exterior. Foto: Profimedia Images

Un fost pilot de linie a dezvăluit pentru Express motivul surprinzător pentru care pasagerii sunt obligați să ridice jaluzelele de la geam în timpul celor mai critice faze ale zborului: decolarea și aterizarea.

Într-un interviu, Daniel Bubb, profesor la University of Nevada – Las Vegas și fost pilot comercial la Air Vegas Airlines, a explicat că această regulă are legătură directă cu creșterea șanselor de supraviețuire în cazul unei urgențe.

Potrivit lui Bubb, jaluzelele trebuie ridicate pentru ca atât echipajul, cât și pasagerii să poată vedea dacă există pericole în exterior – flăcări, fum, resturi, obstacole sau zona sigură de evacuare. În primele secunde ale unei situații critice, vizibilitatea poate decide dacă ușile de evacuare sunt deschise în direcția corectă.

Pasagerii devin ochii suplimentari ai echipajului. Dacă vede cineva foc sau un obstacol pe o parte, poate alerta imediat însoțitorii de bord, explică fostul pilot.

Un alt motiv înfiorător: ochii trebuie adaptați la lumina exterioară. Dacă are loc o evacuare bruscă, pasagerii vor trece instant dintr-un avion întunecat la lumina naturală sau la întunericul de afară. Adaptarea vizuală durează câteva secunde – timp care poate salva vieți.

Bubb subliniază faptul că decolarea și aterizarea sunt cele două momente în care apar 80% dintre incidentele aviatice, motiv pentru care toate procedurile sunt stricte și atent aplicate.