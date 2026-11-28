De ce să bați un cui în trunchiul pomilor fructiferi. Trucul ciudat devenit viral pe internet

2 minute de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:00 28 Noi 2026

Specialiștii avertizează însă că eficiența metodei nu este demonstrată și că perforarea trunchiului poate afecta sănătatea pomului. Foto: Getty Images

O metodă neobișnuită pentru stimularea înfloririi pomilor fructiferi a stârnit interesul internauților. Mariluz del Campo, o pasionată de grădinărit care oferă sfaturi pe rețelele sociale, susține că introducerea unui cui în trunchiul unui pom ar putea grăbi apariția florilor și a fructelor. Tehnica ar provoca o reacție de stres în plantă, care și-ar concentra resursele asupra reproducerii. Specialiștii avertizează însă că eficiența metodei nu este demonstrată și că perforarea trunchiului poate afecta sănătatea pomului, potrivit La Nacion.

Recomandarea a fost făcută de Mariluz del Campo, grădinar și creatoare a contului de TikTok „La granja de mis sueños”. Aceasta susține că metoda se bazează pe provocarea unei stări de stres, care ar determina pomul să își schimbe comportamentul și să prioritizeze înmulțirea în detrimentul creșterii.

„Dacă introduci un cui într-un pom fructifer, acesta va începe să facă fructe foarte repede, deoarece cuiul îi provoacă stres și îi creează senzația de pericol”, a explicat aceasta într-unul dintre videoclipurile sale.

Potrivit explicației oferite de aceasta, atunci când percepe o posibilă amenințare, planta ar putea să își direcționeze o parte din resurse către dezvoltarea florilor și a fructelor, ca mecanism de supraviețuire. Astfel, tehnica ar urmări să accelereze un proces care depinde, în mod normal, de caracteristicile fiecărei specii.

Funcționează cu adevărat metoda cuiului?

Deși sfatul a atras atenția pe rețelele sociale, nu există dovezi științifice care să demonstreze că introducerea unui cui în trunchiul pomului duce la creșterea producției de fructe. Este adevărat că anumite forme de stres pot influența înflorirea unor plante, însă acest lucru nu înseamnă că orice leziune provocată unui pom are efecte benefice, spun specialiștii.

Dimpotrivă, perforarea trunchiului poate afecta structura arborelui și poate crea o cale de pătrundere pentru ciuperci și alți agenți patogeni care îi pot pune în pericol sănătatea.

Nici folosirea unui cui ruginit nu garantează că pomul va absorbi substanțe nutritive benefice sau că va produce mai multe fructe. Din acest motiv, perforarea trunchiului nu este recomandată ca metodă obișnuită pentru stimularea înfloririi, în special în cazul pomilor tineri, bolnavi sau deja slăbiți.

Ce trebuie să faci dacă pomul nu înflorește sau produce puține fructe

Atunci când un pom fructifer nu înflorește sau are o producție redusă, este mai important să fie verificate condițiile în care se dezvoltă. Printre factorii care influențează înflorirea și fructificarea se numără expunerea la soare, cantitatea de apă, tipul de sol, fertilizarea și modul în care sunt făcute tăierile.

De asemenea, trebuie ținut cont de particularitățile fiecărei specii. Unii pomi au nevoie de mai mulți ani până să înceapă să producă fructe, în timp ce alții necesită prezența unui alt exemplar compatibil pentru o polenizare corespunzătoare.

În concluzie, metoda promovată de Mariluz del Campo pornește de la ideea că stresul poate declanșa o reacție de supraviețuire a plantei, însă eficiența introducerii unui cui în trunchiul pomului nu este confirmată. Pentru o înflorire sănătoasă și o producție bună de fructe, specialiștii recomandă respectarea ciclului natural de dezvoltare și asigurarea condițiilor adecvate de îngrijire.