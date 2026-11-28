Inteligența artificială a decis care sunt cele mai frumoase centre de oraș din lume: Budapesta a intrat în top 10. Cine e pe primul loc

4 minute de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:22 28 Noi 2026

Centrul Budapestei se numără printre cele mai atractive din lume, potrivit inteligenței artificiale. Foto: Getty Images

Centrul Budapestei se numără printre cele mai atractive din lume, potrivit unui studiu internațional în care cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a analiza imagini de pe străzile a 150 de orașe. Capitala Ungariei ocupă locul 10 în clasamentul zonelor centrale, însă rezultatele sunt mult mai slabe atunci când sunt luate în calcul și cartierele aflate mai departe de centru. La nivelul întregii zone urbane analizate, Budapesta coboară pe locul 42.

Cercetători de la Universitatea Corvinus din Budapesta și Toulouse School of Economics au analizat peste trei milioane de imagini stradale din 150 de orașe aflate în 70 de țări, pentru a afla ce face un oraș atractiv și cât de plăcut este mediul urban pentru locuitori.

Studiul, realizat în cadrul proiectului StreetPulse, a folosit inteligența artificială pentru a evalua orașele după șapte criterii: frumusețea, siguranța percepută, viața urbană, condițiile pentru pietoni, caracterul istoric, confortul și impresia de prosperitate.

Rezultatele arată că Budapesta stă foarte bine în ceea ce privește centrul istoric, dar pierde multe poziții atunci când analiza include și zonele mai îndepărtate.

Care sunt cele mai atractive centre de oraș din lume

În clasamentul realizat pe baza imaginilor Google Street View, cercetătorii au analizat zonele aflate pe o rază de doi kilometri în jurul centrului fiecărui oraș.

Parisul ocupă primul loc, cu un scor de 6,29 puncte din 10, fiind urmat de Amsterdam, Sankt Petersburg, Barcelona și Viena.

Budapesta se află pe locul 10, cu o medie de 5,83 puncte, înaintea multor alte orașe incluse în studiu. Capitala Ungariei a obținut rezultate foarte bune mai ales pentru aspectul istoric al centrului, siguranța percepută și condițiile oferite pietonilor.

Scorurile acordate Budapestei de sistemul de inteligență artificială sunt:

Caracter istoric: 6,38 puncte

Siguranță percepută: 6,30 puncte

condiții pentru pietoni: 6,31 puncte

Frumusețe: 6,05 puncte

Viață urbană: 4,55 puncte

Confort: 4,82 puncte

Prosperitate percepută: 6,40 puncte

Diferențele dintre aceste scoruri arată că un oraș poate avea clădiri impresionante și străzi considerate sigure, fără să ofere neapărat același nivel de confort sau o viață urbană la fel de animată.

Când analiza este extinsă la o rază de cinci kilometri de centru, Budapesta coboară pe locul 15.

Dacă sunt luate în calcul toate zonele urbane incluse în studiu, capitala Ungariei ajunge abia pe locul 42. În acest clasament, primele poziții sunt ocupate de Geneva, Amsterdam și Viena.

Cum se schimbă clasamentul atunci când sunt analizate alte imagini

Pe lângă clasamentul bazat pe Google Street View, cercetătorii au realizat și o comparație globală folosind imagini disponibile gratuit în bazele de date Mapillary și Panoramax. Această analiză include peste 160 de orașe din întreaga lume și oferă rezultate diferite.

În clasamentul centrelor urbane, primele trei locuri sunt ocupate de Veneția, Paris și Amsterdam. Budapesta se situează pe locul 26.

Cercetătorii explică faptul că cele două clasamente au atât avantaje, cât și limite. Imaginile Google Street View sunt de calitate ridicată și au fost colectate printr-o metodă relativ uniformă și recentă. Dezavantajul este că folosirea lor presupune costuri importante.

În schimb, imaginile din bazele de date publice pot fi accesate gratuit, ceea ce face cercetările mai ieftine și mai ușor de repetat. În plus, alți specialiști pot folosi aceleași date pentru a continua studiile.

Totuși, calitatea acestor fotografii diferă, iar imaginile nu sunt actualizate la fel de des. Din acest motiv, ele pot reflecta mai puțin precis felul în care arată orașele în prezent.

Oricine poate compara orașele și poate contribui la cercetare

Platforma StreetPulse le permite și utilizatorilor obișnuiți să exploreze rezultatele studiului. Pe hărțile interactive disponibile la cities.ccl.center, oamenii pot vedea ce scoruri au primit diferite cartiere, pot compara orașe și își pot crea propriile clasamente.

De asemenea, utilizatorii pot contribui la cercetare prin compararea a două imagini stradale. În acest fel, specialiștii pot verifica în ce măsură evaluările făcute de inteligența artificială coincid cu impresiile oamenilor.

Platforma include și o bază de date globală despre modul în care oamenii percep mediul urban și despre legătura dintre aspectul orașelor și comportamentul uman.

Datele pot fi analizate și alături de alte informații, pentru a identifica probleme care nu sunt întotdeauna evidente.

De exemplu, cercetătorii pot observa cum anumite autostrăzi separă cartierele unui oraș sau pot identifica zonele pe care oamenii le percep ca fiind mai puțin sigure.

Astfel de informații ar putea fi utile primăriilor, organizațiilor civice și companiilor care vor să înțeleagă mai bine problemele orașelor și să găsească soluții pentru îmbunătățirea spațiilor publice.

Cercetătorii vor să extindă proiectul

César Hidalgo, coordonatorul cercetării și directorul Center for Collective Learning, spune că echipa își propune să dezvolte platforma și să introducă noi criterii de evaluare.

„Vrem să continuăm dezvoltarea platformei StreetPulse și să evaluăm orașele după tot mai multe criterii, astfel încât să putem ajuta administrațiile locale să îmbunătățească spațiile urbane. Pentru aceasta, ne dorim să colaborăm cu cercetători, autorități locale și organizații civice care sunt dispuse să lucreze alături de noi”, a declarat acesta.

StreetPulse are la bază peste zece ani de cercetări desfășurate de echipele institutului CIAS din cadrul Universității Corvinus din Budapesta și Center for Collective Learning de la Toulouse School of Economics.

Proiectul este susținut de parteneriatul european Driving Urban Transitions și ar putea deveni un instrument util atât pentru cercetătorii care studiază orașele, cât și pentru cei care se ocupă de planificarea și dezvoltarea lor.