De ce tot mai mulți oameni își lipesc gura cu bandă adezivă înainte să doarmă. Totul a pornit de la un „truc” devenit viral pe TikTok

Ideea de a avea gura lipită cu bandă adezivă este de obicei asociată cu un coșmar, însă tot mai multe persoane aleg să facă exact acest lucru, în încercarea de a dormi mai bine. Medicii avertizează însă că așa ceva e periculos, scrie AP News.

Pe rețelele sociale, unii susțin că acesta este un „truc” care ajută la un somn mai profund și reduce sforăitul. Afirmațiile, care nu au o bază științifică, au devenit virale pe platforme precum TikTok, fiind promovate uneori chiar de persoane care lucrează pentru companii care vând produse similare.

„Studiile despre efectele lipirii gurii sunt puține, beneficiile sunt inexistente, iar riscurile sunt reale”, avertizează Kimberly Hutchison, neurolog și specialist în medicină a somnului la Universitatea de Știință și Sănătate din Oregon. Printre riscuri se numără agravarea tulburărilor de somn, precum apneea în somn, sau chiar sufocarea.

Respirația pe gură la adulți nu este o problemă majoră de sănătate, însă medicii spun că este mai sănătos să respirăm pe nas. Nasul acționează ca un sistem natural de filtrare, reținând praful și alți alergeni înainte ca aceștia să ajungă în plămâni.

Dacă dormi cu gura deschisă, te poți trezi cu gura uscată și gâtul iritat, factori care pot duce la respirație urât mirositoare și probleme de sănătate orală. De asemenea, respirația pe gură este asociată cu un sforăit mai accentuat.

Chiar dacă respirația nazală este mai bună, lipirea gurii cu bandă adezivă nu este cea mai bună soluție pentru a corecta problema. Nu există dovezi că această metodă îmbunătățește somnul. Dimpotrivă, există riscuri semnificative. David Schulman, specialist în problemel legate de somn la Universitatea Emory, recomandă alte metode, precum dispozitivele dentare prescrise, care pot deschide căile respiratorii. De asemenea, renunțarea la fumat și pierderea în greutate pot ajuta în cazul în care sforăitul sau respirația dificilă sunt cauzate de acești factori.

Respirația pe gură poate semnala o problemă serioasă

Cea mai sigură abordare este să afli de ce respiri pe gură, deoarece acest lucru poate ascunde o problemă mai gravă. O cauză posibilă este apneea obstructivă în somn, o tulburare în care respirația se oprește și pornește repetat în timpul somnului din cauza unei obstrucții a căilor respiratorii. Această afecțiune este asociată cu respirația pe gură și sforăitul și este tratată de obicei cu un aparat CPAP.

„Motivul pentru care apneea în somn este periculoasă este că orice scădere a calității somnului poate avea efecte asupra vieții de zi cu zi sau pe termen lung”, a explicat dr. Brian Chen, specialist în somn la Cleveland Clinic. „În funcție de gravitatea tulburării, este posibil să te simți mereu obosit sau să ai nevoie de mai mult somn.”

Cel mai bun lucru pe care îl poți face, spune dr. Schulman, este să efectuezi un test de somn, unele dintre ele pot fi realizate chiar acasă. „Este întotdeauna mai bine să știi decât să nu știi”, a spus el. „Și dacă afli că există o problemă, dar alegi să nu urmezi tratamentul, măcar știi că iei o decizie în cunoștință de cauză.”