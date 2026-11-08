Fenomenul six-seven la copiii din Gen Alpha: Ce înseamnă „6-7”, expresia folosită de adolescenții români care îi derutează pe părinți

5 minute de citit Publicat la 23:31 08 Noi 2026 Modificat la 23:31 08 Noi 2026

Mulți copii români râd când aud „six-seven”, iar părinții nu înțeleg de ce. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

„Six-seven!”, spun copiii, uneori fără niciun motiv aparent, în mijlocul unei conversații, la școală, pe terenul de sport sau în comentariile de pe internet. Pentru mulți adulți, expresia pare o combinație fără sens de două numere. Pentru copiii din Generația Alpha, însă, este o glumă pe care o recunosc imediat, un cod al generației lor și un motiv suficient pentru a izbucni în râs. Fenomenul a traversat oceanul din Statele Unite și a ajuns și în vocabularul copiilor români, lăsându-i pe mulți părinți să se întrebe ce înseamnă, de fapt, „6-7” și ce le scapă din conversațiile celor mici.

La începutul anului școlar, în septembrie, umorul specific acestui trend a ajuns și în meme-urile distribuite online de români.

Un exemplu este gluma: „Încă puțin, vine Septembrie și începe școala. Generația Six Seven se trezește la Six ca să plece la Seven”.

Dar de unde a apărut această expresie și de ce a devenit atât de populară?

De la o piesă rap la un fenomen viral pe TikTok

Povestea începe în Statele Unite, în decembrie 2024, când rapperul american Skrilla a lansat piesa „Doot Doot (6 7)”. Într-un fragment al melodiei, artistul repetă sintagma „six-seven”, iar secvența a fost preluată ulterior de utilizatorii TikTok și Instagram, devenind fundal sonor pentru numeroase videoclipuri.

Unul dintre momentele care au contribuit la popularizarea trendului a fost asocierea piesei cu baschetbalistul LaMelo Ball, jucător NBA care are o înălțime de 6 picioare și 7 inci. Utilizatorii au început să realizeze montaje video cu fazele sale de joc, folosind exact fragmentul muzical în care se aud numerele șase și șapte.

Treptat, expresia a ieșit din contextul inițial și a început să fie repetată în videoclipuri, comentarii și conversații.

Un alt moment important a fost apariția unor clipuri cu tânărul baschetbalist Taylen Kinney, care introducea în mod intenționat „six-seven” în răspunsurile sale, însoțind expresia de un gest al mâinilor, ridicate și coborâte alternativ, ca și cum ar compara două niveluri.

Dar cel mai important moment în răspândirea fenomenului a fost apariția videoclipului cu băiatul devenit cunoscut pe internet drept „Six Seven Kid”. Acesta a fost filmat în timpul unui meci de baschet, în tribune, și surprins în timp ce striga entuziast „six-seven”, făcând simultan gestul devenit ulterior emblematic pentru meme: își mișca mâinile alternativ în sus și în jos, ca și cum ar cântări două variante.

Reacția lui spontană, expresivitatea și felul în care rostea cele două numere au transformat videoclipul într-unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale trendului. Secvența a fost preluată, decupată și redistribuită pe TikTok, Instagram și YouTube Shorts, iar imaginea copilului a ajuns să fie asociată direct cu expresia „6-7”.

Prin intermediul acestor videoclipuri, meme-ul a ajuns și la foarte mulți copii din România. Mulți au ajuns să reproducă nu doar expresia, ci și gestul băiatului, fără să cunoască neapărat povestea melodiei de la care pornise totul. Pentru ei, „six-seven” a devenit o glumă de grup, o replică pe care o folosesc la școală, între prieteni sau în orice situație în care apare ocazia de a o repeta.

Bun, dar ce înseamnă, de fapt, 6-7?

Aici apare partea care îi nedumerește cel mai mult pe adulți: „6-7” nu are o traducere exactă și nici o semnificație universal acceptată.

Nu este un cuvânt cu sens propriu, nu reprezintă neapărat un cod secret și nici nu trebuie interpretat ca o expresie care transmite o informație concretă. În cele mai multe situații, este pur și simplu o replică folosită pentru amuzament, o reacție la un anumit context sau o modalitate prin care copiii arată că fac parte din aceeași comunitate online.

Unii utilizatori au asociat expresia cu ideea de „așa și așa”, „mediocru” sau „nici prea bine, nici prea rău”, dar aceasta nu este o definiție oficială și nici una acceptată de toată lumea. Tocmai lipsa unui sens fix face parte din farmecul meme-ului.

Într-un articol publicat de Forbes în septembrie 2025, fenomenul este descris ca o glumă bazată în mare măsură pe absurd și pe plăcerea de a repeta o expresie pe care adulții nu o înțeleg. Ideea este că nu trebuie neapărat să existe o explicație pentru ca ceva să fie amuzant.

De ce râd copiii când aud aceste două numere?

Pentru a înțelege fenomenul, trebuie privit dincolo de sensul literal al cuvintelor. În cazul Generației Alpha, multe dintre glumele care circulă pe internet nu funcționează după regulile clasice ale umorului. Nu au întotdeauna o poantă, o poveste sau o explicație logică.

Umorul vine din recunoașterea unei referințe comune. Un copil spune „six-seven”, altul repetă expresia, cineva face gestul caracteristic, iar ceilalți înțeleg imediat gluma. Este suficient ca cineva să spună „six” sau „seven” într-un context obișnuit pentru ca replica să apară.

În acest fel, o simplă succesiune de numere devine un fel de parolă socială. Cei care cunosc meme-ul sunt „în glumă”, iar cei care nu îl cunosc încearcă să afle ce se întâmplă.

Publicația The Washington Post a explicat fenomenul prin caracterul intenționat absurd al expresiei: copiii o repetă tocmai pentru că nu trebuie să aibă sens. Mai mult, reacțiile adulților, încercările de a opri repetarea ei sau de a obține o explicație pot deveni, la rândul lor, parte din distracție.

De ce a devenit „6-7” o provocare pentru părinți și profesori?

Pentru părinți, dificultatea nu este doar să înțeleagă două numere, ci să țină pasul cu un limbaj care se schimbă rapid și care este influențat permanent de rețelele sociale.

Copiii din Generația Alpha au crescut într-un mediu în care TikTok, YouTube Shorts, jocurile online și videoclipurile scurte fac parte din viața de zi cu zi. O glumă poate deveni virală în câteva zile, poate fi preluată de milioane de utilizatori și poate ajunge în conversațiile copiilor înainte ca adulții să afle măcar de existența ei.

În plus, multe dintre aceste expresii nu sunt folosite pentru a comunica ceva concret, ci pentru a provoca o reacție, pentru a-i face pe ceilalți să râdă sau pentru a demonstra că fac parte din același grup.

În Statele Unite, fenomenul „6-7” a ajuns inclusiv în sălile de clasă, unde elevii întrerupeau lecțiile pentru a striga expresia atunci când auzeau numerele respective. Unele școli au încercat să limiteze acest comportament, însă intervențiile profesorilor au contribuit uneori la popularizarea și mai mare a glumei.

„6-7” face parte dintr-un limbaj online mult mai amplu

Fenomenul nu este unul izolat. Generația Alpha folosește un vocabular influențat de meme-uri, jocuri video, creatori de conținut și trenduri care se succed cu o viteză greu de urmărit pentru generațiile mai mari.

Expresii precum „brainrot”, „rizz”, „skibidi” sau „sigma” au circulat intens în mediul online și au ajuns, în diferite forme, și în vocabularul copiilor. Unele au un sens relativ clar, altele sunt folosite ironic, iar altele ajung să fie repetate atât de des încât sensul inițial devine aproape irelevant.

Așadar, dacă auziți un copil spunând „six-seven” și făcând gestul caracteristic, nu înseamnă neapărat că încearcă să transmită un mesaj complicat. Cel mai probabil, participă la una dintre cele mai cunoscute glume ale Generației Alpha. Iar dacă întrebați ce înseamnă, este foarte posibil să primiți drept răspuns exact ceea ce ați auzit de la început: „6-7!”