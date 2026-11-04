Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, Vivienne, renunță oficial la numele de familie al tatălui său

2 minute de citit Publicat la 10:45 04 Noi 2026 Modificat la 10:45 04 Noi 2026

Angelina Jolie și fiica sa, Vivienne, în 2024. Sursa foto: Getty Images

Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, Vivienne, devine al patrulea copil al fostului cuplu celebru, după Shiloh, Maddox și Zahara, care renunță oficial la numele „Pitt” din componența numelui său de familie.

Vivienne, fiica în vârstă de 18 ani a lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie, și-a schimbat oficial numele de familie și va fi cunoscută de acum înainte drept Vivienne Jolie, potrivit Euronews.

Vivienne a depus documentele necesare la Tribunalul Superior din comitatul Los Angeles pe 12 iulie. Astfel, ea devine al cincilea dintre cei șase copii ai fostului cuplu care nu mai folosește numele compus „Jolie-Pitt”.

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Nu se știe dacă fratele ei geamăn, Knox, și-a schimbat legal numele de familie, însă acesta a folosit public numele „Knox Jolie” la ceremonia de absolvire a liceului, în luna iunie.

Shiloh, în vârstă de 20 de ani, a fost primul dintre copii care a obținut aprobarea pentru schimbarea numelui, în 2024. În prezent, aceasta poartă numele Shiloh Jolie. În luna iulie a acestui an, Maddox, în vârstă de 25 de ani, și Zahara, de 21 de ani, au renunțat, la rândul lor, la numele de familie al actorului.

Singurul copil care păstrează numele și legătura cu familia Pitt

Pax Jolie-Pitt, în vârstă de 22 de ani, este singurul dintre copii care încă mai folosește numele de familie compus. Potrivit informațiilor apărute în presă, el ar fi și singurul care mai păstrează legătura cu familia lui Pitt.

Jolie, în vârstă de 51 de ani, și Pitt, în vârstă de 62 de ani, s-au despărțit în 2016, după mai bine de un deceniu petrecut împreună.

Se crede că ruptura din familie a fost provocată de un incident petrecut în avion, în 2016, în timpul căruia Pitt ar fi avut o altercație aprinsă cu membrii familiei sale. Câștigătorul premiului Oscar ar fi fost „abuziv verbal” și ar fi avut un comportament „fizic agresiv” față de unul dintre copii.

Jolie a depus cererea de divorț în ziua următoare incidentului, în timp ce o anchetă a FBI privind acuzațiile de abuz asupra copiilor l-a exonerat pe Pitt de toate acuzațiile.

Divorțul celor doi a fost finalizat în decembrie 2024.