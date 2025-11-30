Când au devenit pisicile animale de companie? S-a întâmplat mult mai târziu decât se credea

2 minute de citit Publicat la 08:00 30 Noi 2025 Modificat la 08:00 30 Noi 2025

Pisicile au început apropierea de oameni abia acum câteva mii de ani. Foto: Hepta

În stilul lor caracteristic, pisicile nu s-au grăbit deloc să decidă când și unde să lege o relație cu oamenii. Potrivit noilor dovezi științifice, trecerea de la prădător sălbatic la animal de companie răsfățat s-ar fi produs mult mai recent decât se credea - și într-un loc diferit.

Un studiu bazat pe oase descoperite în situri arheologice sugerează că pisicile au început apropierea de oameni abia acum câteva mii de ani și în Africa de Nord, nu în Levant, potrivit BBC.

„Sunt peste tot, facem emisiuni TV despre ele și domină internetul”, a spus prof. Greger Larson de la Universitatea Oxford. „Relația pe care o avem azi cu pisicile începe cu adevărat acum circa 3.500 - 4.000 de ani, nu acum 10.000 de ani”.

Toate pisicile domestice de azi provin din aceeași specie - pisica sălbatică africană.

Cum, unde și când au renunțat la comportamentele sălbatice și au dezvoltat o legătură strânsă cu oamenii a fost mult timp un mister pentru cercetători. Pentru a-l desluși, echipa a analizat ADN extras din oase de pisică găsite în situri arheologice din Europa, Africa de Nord și Anatolia. Oasele au fost datate, iar ADN-ul a fost comparat cu fondul genetic al pisicilor moderne.

Noile dovezi arată că domesticirea pisicii nu a început odată cu apariția agriculturii, în Levant. În schimb, s-a produs câteva milenii mai târziu, undeva în Africa de Nord.

„În loc să se întâmple în zona în care oamenii se așezau pentru prima dată și practicau agricultura, pare că vorbim de un fenomen mult mai specific Egiptului”, a spus prof. Larson.

Acest lucru se potrivește cu tot ceea ce știm despre civilizația faraonilor: o societate care venera pisicile, le reprezenta în artă și le mumifica.

Odată ce pisicile au început să fie asociate cu oamenii, au fost transportate în lume, apreciate ca animale de pe navă și ca vânători de dăunători. Pisicile au ajuns în Europa abia acum aproximativ 2.000 de ani, mult mai târziu decât se credea. Au călătorit prin Europa și au ajuns în Marea Britanie odată cu romanii, iar apoi, treptat, s-au îndreptat spre est, de-a lungul Drumului Mătăsii, până în China.

Astăzi, sunt răspândite în toate colțurile lumii, cu excepția Antarcticii.

Iar într-o întorsătură neașteptată, cercetătorii au descoperit că o specie de pisică sălbatică a trăit o vreme în preajma oamenilor în China, cu mult înainte ca pisicile domestice să apară în zonă.

Este vorba despre pisicile-leopard, feline sălbatice de dimensiuni mici, cu pete asemănătoare leopardului, care au trăit în așezări umane din China timp de aproximativ 3.500 de ani.

Relația dintre oameni și pisicile-leopard era practic una „comensală” - două specii care conviețuiesc fără să se afecteze reciproc, a explicat prof. Shu-Jin Luo de la Universitatea Peking din Beijing.

„Pisicile-leopard aveau de câștigat trăind în apropierea oamenilor, iar oamenii fie nu erau afectați, fie le apreciau ca prădători naturali ai rozătoarelor”, a spus ea.

Pisicile-leopard nu au devenit niciodată animale domestice și continuă să trăiască în sălbăticie în Asia.

Curios este că aceste pisici-leopard au fost încrucișate recent cu pisicile domestice, rezultând rasa Bengal, recunoscută oficial în anii 1980.

Cercetarea a fost publicată în revistele Science și Cell Genomics.