Ce trebuie să facem pentru siguranța animalelor pe timp de ninsori și viscol

Recomandări ANSVSA pentru protejarea animalelor în condiţii meteo severe. Sursa colaj foto: Getty Images

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) transmite o serie de recomandări pentru protejarea animalelor în condiţii meteo severe, în contextul temperaturilor foarte scăzute, al vântului puternic şi al ninsorilor, potrivit Agerpres. Meteorologii au declarat azi că episodul de iarnă va continua şi în zilele următoare în mai multe regiuni din România, inclusiv în Bucureşti.

Anunţul celor de la ANSVSA a venit după ce oficialii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis miercuri alte avertizări de vreme severă

– Bucureştiul şi şase judeţe se află sub cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. Meteorologii au anunţat şi că alte zone din ţară sunt sub cod galben de ninsori viscolite până diseară, la ora 23:00, conform meteoromania.ro.

"Pentru animalele de companie, asiguraţi-vă că acestea beneficiază de adăpost, verificaţi-le să nu fie acoperite de zăpadă, administraţi-le apă şi hrană caldă; dezlegaţi câinii astfel încât aceştia să se poată mişca pentru a preîntâmpina îngheţul sau pentru a se adăposti în caz de viscol", se arată într-un comunicat remis miercuri Agerpres.

De asemenea, crescătorii de animale trebuie să asigure adăposturi corespunzătoare, ferite de frig, vânt şi zăpadă, să asigure apă şi furaje suficiente, de bună calitate, să verifice instalaţiile de adăpare (risc de îngheţ) şi să se asigure că dispun echipamente de rezervă (generatoare), în special în fermele comerciale.

Crescătorii de animale trebuie să anunţe medicul veterinar sau DSVSA locală la orice semn de boală sau disconfort al animalelor.

Pe de altă parte, ANSVSA recomandă pentru transportatorii de animale vii să nu efectueze transporturi în condiţii de vreme extremă, decât dacă este neapărat necesar; să asigure microclimat adecvat, hrană şi apă pe toată durata transportului; să reducă densitatea de încărcare cu minimum 25% la temperaturi scăzute; să verifice traseul şi să pornească la drum imediat după încărcare; să monitorizeze animalele pe parcurs (semne de stres termic: frisoane, îngrămădire, letargie).

Specialiştii ANSVSA precizează că porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute, iar controlul temperaturii este obligatoriu dacă se înregistrează temperaturi sub zero grade Celsius.

Bovinele, în schimb, rezistă la frig dacă nu există curenţi de aer, iar ecvinele pot fi transportate şi la sub -20 de grade, dar numai în vehicule dotate corespunzător.

Potrivit sursei citate, administraţiile locale au obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare de adăpostire, îngrijire şi neutralizare a deşeurilor animaliere.

ANSVSA, prin DSVSA judeţene, a dispus informarea tuturor factorilor implicaţi pentru respectarea măsurilor legale şi protejarea animalelor în sezonul rece.