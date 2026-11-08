Cel mai mare păianjen din Europa Centrală se răspândește în Austria. Cât de periculoasă este tarantula rusească

2 minute de citit Publicat la 20:28 08 Noi 2026 Modificat la 20:32 08 Noi 2026

Cele mai multe raportări înregistrate de la începutul lunii septembrie provin din Stiria. FOTO: Profimedia Images

Cel mai mare păianjen din Europa Centrală se răspândește tot mai mult în Austria. Peste 200 de exemplare de tarantule au fost semnalate de la începutul lunii septembrie, iar toamna, când își caută adăpost pentru iarnă, unele ajung chiar și în casele oamenilor, potrivit Euronews.

De la începutul lunii septembrie, pe platforma de observații realizate de amatori naturbeobachtung.at au fost raportate peste 200 de apariții ale celor două specii de păianjeni. Dintre acestea, 175 au fost deja confirmate de experți.

› Vezi galeria foto ‹

Cele mai multe raportări înregistrate de la începutul lunii septembrie provin din Stiria. Cu 66 de observații, acest land se află înaintea Austriei Inferioare, cu 49 de semnalări, și a Burgenlandului, cu 43.

În Stiria și Carintia a fost observată exclusiv tarantula cu abdomen negru, în timp ce din Viena și Austria Inferioară au venit doar raportări privind tarantula rusească de sud, cel mai mare păianjen din Europa Centrală. În Burgenland, în schimb, au fost confirmate prezențele ambelor specii.

Păianjenii sunt observați mai frecvent toamna, când caută un adăpost în care să se protejeze de gerul iernii. Uneori, aceștia ajung chiar și în apartamente, case sau garaje. În mediul natural, preferă locurile ferite, precum cavitățile din pământ și crăpăturile dintre stânci.

Locurile neobișnuite în care au fost găsite atrag atenția specialiștilor

Unele observații ale tarantulelor sunt deosebit de interesante pentru specialiști. De exemplu, tarantula rusească de sud a fost descoperită la Tulln, în Austria Inferioară, într-o zonă neobișnuit de îndepărtată față de arealul său de răspândire documentat până acum.

„Din regiunea înconjurătoare, precum Tullnerfeld și Korneuburg, nu au existat până acum raportări”, explică Carolina Trcka-Rojas, de la Naturschutzbund Österreich.

Și în cazul tarantulei cu abdomen negru există descoperiri demne de remarcat. La sfârșitul lunii august, un exemplar a fost observat la Stossau, în partea inferioară a văii Gailtal. Este cea mai vestică descoperire a acestei specii înregistrată până acum în Austria.

Cea mai nordică observație provine din localitatea Lackendorf, în Burgenland. Potrivit Naturschutzbund, în viitor, în această zonă s-ar putea suprapune habitatele celor două specii de tarantule.

Înfricoșătoare, dar fascinante și inofensive pentru oameni

Ambele specii de tarantule fac parte din grupul păianjenilor-lup și pot într-adevăr să muște dacă se simt amenințate, deși acest lucru se întâmplă foarte rar, de exemplu atunci când sunt deranjate sau atinse.

Mușcătura poate fi dureroasă și poate provoca înroșirea pielii sau umflături. Pentru persoanele sănătoase, aceasta nu este însă, de regulă, periculoasă, cu excepția cazurilor în care persoana este alergică la venin și dezvoltă un șoc anafilactic, o reacție întâlnită și în cazul înțepăturilor de viespe, albină sau bondar.

Potrivit autorităților locale, tarantula rusească de sud este semnalată încă de la începutul secolului al XX-lea în zona lacului Neusiedl și la Viena. În schimb, tarantula cu abdomen negru a fost observată pentru prima dată în Stiria în anii 1970.

Un studiu științific publicat în 2025 arată, de asemenea, că, după decenii de declin, tarantulele revin și se răspândesc din nou în Republica Cehă. Cercetătorii indică drept principal factor verile mai calde și mai secetoase.