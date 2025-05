Cine ar câștiga dacă 100 de bărbați s-ar lupta cu o gorilă? Dezbaterea momentului primește răspunsul de la experți

Gorilă de la Zoo Miami. Sursa foto: Getty Images

Cea mai recentă dezbatere care divizează internetul are ca punct de pornire întrebarea: Cine ar câștiga într-o luptă între 100 de bărbați și o gorilă?".

Această întrebare nu este nouă, a mai fost pusă în trecut pe Reddit, însă acum s-a viralizat pe rețelele sociale TikTok și X.

Influenceri cunoscuți precum Mr. Beast sau comedianți precum Niles Abston au vorbit despre întrebare, alimentând popularitatea dezbaterii. Pentru a obține un răspuns, au fost consultați experți și unii utilizatori de internet chiar au generat simulări ale luptei.

CNN a vorbit cu Ron Magill, director de comunicare la Zoo Miami, pentru a încerca să afle un răspuns.

"Sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul. În primul rând, să spunem că este vorba de 100 de bărbați între 20 și 30 de ani, deci 100 de bărbați tineri. Trebuie să fie dedicați cauzei. Dacă atacă, trebuie să atace toți odată. Dacă merg pe rând, gorila va câștiga lupta, dar dacă merg toți odată nu există nicio șansă ca lupta să fie câștigată de gorilă. Gorila este un animal foarte puternic însă, trebuie să ținem cont că este un uriaș blând, gorila nu va deveni agresivă decât dacă trebuie să-și protejeze familia. Sunt ierbivore, nu se hrănesc cu carne, nu ucid pentru a mânca, se luptă doar pentru a-și proteja familiile. Dacă se năpustesc asupra ei 100 de bărbați, gorila n-ar avea nicio șansă. Probabil ar provoca daune mari grupului, primii bărbați care ar intrat în contact cu gorila ar fi într-o misiune kamikaze, dar, într-un final, dacă toți rămân dedicați cauzei și se adună în jurul ei pot să provoace răni grave. Pentru mine este clar", spune Ron Magill.

Totodată, Ron Magill a explicat cât de puternică este o gorilă în realitate față de un om. "Are cel puțin puterea a între 4 și 7 oameni între 20 și 30 de ani. Am văzut o gorilă cum ia o nucă de cocos în mâini și o sparge, am văzut gorile ridicând un bolovan de 75 de kilograme și aruncându-l în aer de parcă era făcut din spumă, însă trebuie ținut cont de faptul că aceste animale nu sunt agresive în mod natural. Acest concept "Cine ar învinge?" este complet ridicol. Aceste gorile nu sunt ca King Kong, nu se urcă pe clădiri și apucă avioane, nu sunt atât de puternice și de agresive. O gorilă ar fugi dacă ar vedea 100 de oameni", adaugă Magill.

Mai departe directorul de comunicare de la Zoo Miami a explicat ce animale ar face față unei asemenea provocări. "Dacă bărbații nu ar fi înarmați, un elefant ar putea să facă asta, un rinocer, un hipopotam, oricare dintre marile pachiderme".