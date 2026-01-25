Experiment inedit în Italia: oamenii au mers la muzeu însoți de câinii lor

Fundaţia Sandretto Re Rebaudengo din Torino, în Italia, a avut iniţiativa unui proiect numit „OccuBAUsandretto”, un format conceput pentru a oferi oamenilor și câinilor experiența unei vizite la muzeu împreună.

Câteva zeci de prieteni patrupezi, însoțiți cu măiestrie de experții canini ai centrului Sabaudog, au sosit la fundație pentru o vizită la muzeu dedicată în întregime câinilor, alături de stăpânii lor pentru o experienţă în care animalele și oamenii coexistă pașnic, relatează Corriere della Sera.

Pe 21 ianuarie 2026, muzeul și-a deschis porțile exclusiv vizitatorilor însoțiți de câinii lor. Aceasta a fost prima dată când fundația a organizat un tur ghidat conceput pentru a include animalele de companie. Ideea provine dintr-un angajament de lungă durată al Fundației şi anume primirea câinilor ca parte integrantă a experienței. OccuBAUsandretto nu este pur și simplu un muzeu prietenos cu câinii, ci un muzeu dedicat câinilor în primul rând.

Experţii canini au însoţit vizitatorii, organizaţi în grupuri eșalonate, monitorizând bunăstarea câinilor și ajutând proprietarii acestora să gestioneze cât mai bine explorarea unui mediu nou, pentru o experiență atentă, respectuoasă și surprinzător de relaxată.

Între un tablou și altul, au avut loc şi scurte sesiuni educaționale: sfaturi practice, sugestii utile și câteva sugestii despre cum să citești limbajul câinelui tău atunci când te confrunți cu o instalație contemporană, de exemplu adulmecarea este permisă, dar săriturile nu.