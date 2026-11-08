Iepurii invazivi au fost eliminați de pe o insulă din Chile, apoi s-a întâmplat ceva "extraordinar"

1 minut de citit Publicat la 08:00 08 Noi 2026 Modificat la 08:00 08 Noi 2026

Un petrel scufundător peruan zburând în largul coastei din nordul statului Chile. Sursa foto: Getty Images

Eliminarea iepurilor invazivi de pe o insulă din Chile a declanșat o revenire spectaculoasă a faunei sălbatice. În puțin peste 10 ani, populația de petrei scufundători peruani de pe insula Choros a crescut spectaculos, relatează BBC Wildlife.

Cunoscută şi sub denumirea de "potoyunco", această pasăre marină de mici dimensiuni, cu penaj alb, spatele și aripile cenușii, este endemică zonelor de coastă din Peru și Chile, de-a lungul Curentului Humboldt.

Potrivit unui nou studiu publicat în revista Marine Ornithology, populația acestei specii de pe insula Choros, un important loc de reproducere, a crescut spectaculos, de la aproximativ 12.000 de perechi reproducătoare în 2013 la aproape 90.000 în 2024, oferind o rază de speranță într-o perioadă marcată de declinul păsărilor marine la nivel global.

Această creștere remarcabilă a fost posibilă datorită măsurilor de conservare, care au inclus eliminarea iepurilor invazivi de pe insula situată în largul coastei de nord a statului Chile și refacerea habitatului esențial pentru cuibărit. Astfel, suprafața zonelor de cuibărit ale acestor păsări s-a extins de la 3,2 hectare în 2010 la peste 10 hectare în 2024.

Redresarea a contribuit la reclasificarea speciei, în 2020, din categoria "pe cale de dispariție" în cea de "aproape amenințată", au mai notat jurnaliştii publicaţiei BBC Wildlife.

"Eliminarea iepurilor invazivi a fost factorul decisiv", a declarat María José Vilches, manager pentru impactul activităților de conservare în cadrul organizației Island Conservation, care a coordonat acest proiect.

Ulterior, a mai oferit următoarele explicaţii: "Iepurii degradau habitatul, distrugeau vegetația și deteriorau vizuinile de care exemplarele de petrei scufundători peruani (Pelecanoides garnotii) au nevoie pentru a cuibări. Acest lucru este deosebit de important, pentru că insula Choros reprezintă principalul loc de reproducere al speciei din Chile și unul dintre cele mai importante refugii pentru reproducerea acesteia la nivel mondial".

Cercetările anterioare au arătat că aproximativ 95% din populația reproducătoare a speciei din Chile își avea cuiburile pe insula Choros. Prin urmare, îmbunătățirea condițiilor de aici are un impact major asupra viitorului speciei.

"După eliminarea iepurilor invazivi, insula a început să-și revină. Suprafața habitatelor de cuibărit s-a extins, iar condițiile pentru păsările care se reproduc aici s-au îmbunătățit considerabil", a mai menţionat María José Vilches.