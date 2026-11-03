Pe insula Corvo se sting toate luminile noaptea pentru ca păsările să se poată orienta după stele

În perioada octombrie-noiembrie, insula Corvo, un sit UNESCO, este un adevărat paradis pentru observatorii de păsări. Sursa foto: Getty Images

În această perioadă a anului, păsările tinere părăsesc cuibul şi preferă să călătorească noaptea pentru a scăpa de prădători, însă lumina artificială le dezorientează. Astfel locuitorii insulei Corvo din Oceanul Atlantic au decis să le ajute şi au stins toate luminile din oraş.

Insula Corvo, cea mai mică din arhipelagul Azore, reprezintă un popas esențial pentru păsările care traversează Oceanul Atlantic. Aici, 85% din populația totală de Burușcători ai lui Cory din Atlantic (cunoscuți și sub numele de „Cory’s shearwaters”) își fac cuiburile printre stâncile și versanții unui vulcan străvechi, relatează La Repubblica.

După ce au crescut pe parcursul verii, puii sunt în sfârșit pregătiți să-și ia zborul, iar, de data aceasta, oamenii au decis să le vină în ajutor în acest demers. Pentru a evita prădătorii, puii își iau zborul dinspre cuiburi în timpul nopții. În mijlocul oceanului, păsările se bazează exclusiv pe lună și stele pentru a zbura în direcţia corectă.

Cei aproximativ trei sute de locuitori ai insulei sunt mult mai puțini la număr decât păsările. Cu toate acestea, luminile din locuințele și de pe străzile lor pot decide soarta păsărilor, pentru că le pot dezorienta, le pot orbi sau le pot atrage spre mașini ori spre interiorul insulei, în loc să le ghideze spre largul mării.

Timp de ani de zile, primele zboruri ale păsărilor tinere s-au încheiat adesea tragic. În perioada octombrie-noiembrie, insula Corvo, un sit UNESCO și un adevărat paradis pentru observatorii de păsări, devenea scena unui spectacol sfâșietor, cu trupurile a o mie de păsări împrăștiate pe sol. În 2017, SPEA (Societatea Portugheză pentru Studiul Păsărilor) a făcut apel la locuitorii insulei să depună un efort extraordinar. În fiecare toamnă, de la sfârșitul lunii octombrie până la începutul lunii noiembrie, toate luminile din locuințe și de pe străzi sunt stinse în intervalul orar 21:00 – 04:00.

Această inițiativă, susținută și de autoritatea municipală locală, este respectată atât în ​​gospodăriile private, cât și în instituțiile publice. Aproximativ o sută de voluntari, unii dintre ei veniți din alte țări, își petrec zilele patrulând de-a lungul coastei pentru a recupera păsările tinere care, dezorientate, au ajuns eșuate pe plajă. Folosind o bucată de pânză sau o cutie, aceștia adună păsările și le ajută să se întoarcă în largul mării.

Potrivit SPEA, câteva mii de pui de pasăre au fost salvați datorită acestei inițiative voluntare de reducere a iluminatului. În plus, insula atrage acum numeroși turiști, nu doar pentru a-i vizita paradisul natural, ci și pentru a admira unul dintre puținele locuri în care cerul nocturn a rămas spectaculos, fiind protejat de absența poluării luminoase. De fapt, din cauza iluminatului artificial nocturn, până și stelele au devenit un element care necesită protecție.