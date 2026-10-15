Proaspăt operat, cu blănița rasă și cicatrici, motanul Larry s-a întors la datorie. Ce intervenție a avut și cum se simte

Motanul Larry, s-a întors la datorie, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale FOTO: Profimedia Images

Cel mai cunoscut „locatar” al reședinței prim-ministrului britanic, motanul Larry, s-a întors la datorie, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale care a ținut o lume întreagă cu sufletul la gură.

Medicii au îndepărtat un chist de pe corpul motanului în vârstă de 19 ani, lăsându-l cu o porțiune rasă pe o parte și cu o cicatrice destul de mare.

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Însă Larry pare în formă și s-a întors în fața „biroului” său de la numărul 10 de pe Downing Street, patrulând cu încredere prin locurile și coridoarele sale preferate din clădire.

Iar cum pisicile au nouă vieți, este foarte probabil să se recupereze rapid, iar cicatricea să fie în curând acoperită de blană.

Larry s-a mutat la sediul guvernului britanic în februarie 2011, venind direct dintr-un adăpost pentru animale din Londra, și și-a asumat rolul de vânător-șef de șoareci.

În cei 15 ani de când se află la reședința prim-ministrului, a trecut prin șapte premieri, de la David Cameron până la Andy Burnham, și este considerat cea mai de încredere prezență din întreaga politică britanică.