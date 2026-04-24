Răsturnare de situație hilară în cazul lupului care rătăcea pe străzi: Poza publicată de poliție fusese „produsă” de martor, cu AI

Imaginea generată cu AI cu lupul care rătăcește pe străzi a fost publicată de Poliție.

Poliția sud-coreeană și-a dat seama că a publicat, fără să știe, o imagine falsă, generată cu AI, pe care un „martor” a postat-o „ca să se distreze”, în timp ce autoritățile căutau un animal sălbatic care rătăcea pe străzi. Incidentul a avut loc în orașul Daejeon, unde un lup pe nume Neukgu a evadat dintr-o grădină zoologică.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani, acuzat că a perturbat o amplă operațiune de căutare după ce a distribuit o imagine generată cu inteligență artificială, menită să inducă în eroare autoritățile, a fost arestat, potrivit BBC.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi creat și răspândit o fotografie falsă care părea să îl arate pe animal deplasându-se printr-o intersecție. Imaginea a fost distribuită la câteva ore după dispariția lupului, pe 8 aprilie, determinând autoritățile să își redirecționeze urgent echipele de intervenție. Astfel, eforturile de căutare au fost deviate inutil, într-o adevărată „vânătoare de lupi” provocată de informații eronate.

Cazul a atras atenția întregii țări, iar operațiunea de capturare a lui Neukgu, un exemplar de doi ani, a durat nouă zile. Animalul a fost găsit în cele din urmă în apropierea unei autostrăzi, săptămâna trecută.

Poliția a folosit poza generată cu AI: Ce sancțiuni riscă martorul fals

Imaginea falsă a fost atât de convingătoare încât autoritățile din Daejeon au emis chiar și un mesaj de alertă către populație, avertizând despre prezența unui lup în zona indicată. Mai mult, fotografia generată cu ajutorul inteligenței artificiale a fost prezentată și în cadrul unei conferințe de presă despre situație.

Poliția a reușit să îl identifice pe suspect analizând imaginile de pe camerele de supraveghere și istoricul utilizării programelor de inteligență artificială. Deocamdată, nu este clar dacă bărbatul a transmis direct fotografia autorităților sau a publicat-o online. În fața anchetatorilor, acesta a declarat că a făcut totul „pentru distracție”.

Autoritățile îl cercetează pentru obstrucționarea activității guvernamentale prin înșelăciune, infracțiune care poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare sau o amendă de până la 10 milioane de woni sud-coreeni (aproximativ 6.700 de dolari).

Lupul Neukgu a ajuns celebru

Povestea lupului Neukgu a captat interesul publicului din Coreea de Sud timp de peste o săptămână, inclusiv al președintelui Lee Jae Myung, care a declarat public că se roagă pentru întoarcerea în siguranță a animalului.

Născut în 2024, Neukgu face parte dintr-un program al complexului O-World destinat reintroducerii lupului coreean, o specie considerată dispărută în sălbăticie pe Peninsula Coreeană.

După ce a fost readus în siguranță la grădina zoologică, orașul Daejeon a fost cuprins de un adevărat val de popularitate în jurul animalului. O brutărie locală a lansat produse de patiserie inspirate de chipul lupului, iar autoritățile iau în calcul desemnarea lui Neukgu drept mascotă oficială a orașului.

Un videoclip publicat de grădina zoologică, în care animalul apare hrănindu-se în țarcul său, a adunat peste un milion de vizualizări. Ulterior, reprezentanții grădinii zoologice au anunțat că vor opri publicarea de actualizări despre Neukgu, pentru a-i asigura un mediu liniștit necesar recuperării.