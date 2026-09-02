Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri

Puiul de focă a fost salvat în Grecia după ce și-a căutat mama timp de trei zile. Foto: Facebook/MOm

Un pui de focă-călugăr mediteraneană, observat la sfârșitul lunii august de turiști pe insula Spetses, din Grecia, a fost salvat după ce a rătăcit timp de trei zile în căutarea mamei sale. Puiul, botezat Alexis, se află acum la Centrul de Reabilitare al Societății Elene pentru Studiul și Protecția Focii-Călugăr (MOm) și se recuperează bine, scrie Greek Reporter.

Organizația a fost alertată după ce puiul nou-născut a fost văzut timp de trei zile consecutiv pe coasta de vest a insulei Spetses. Se muta de la o plajă la alta, printre turiști, și părea că încearcă să-și găsească mama.

„Am primit filmări din mai multe locuri, iar din ele era clar că puiul era pierdut și încerca să-și găsească mama”, a declarat Dimitris Tsakalos, responsabil de comunicare al MOm, pentru GreekReporter.

În a treia zi, puiul de focă, care aparține uneia dintre cele mai amenințate specii din lume, a devenit prea slăbit ca să mai poată înota. A ajuns în apa puțin adâncă a unei plaje aglomerate, unde a fost recuperat de specialiști și de autoritățile portuare locale.

„După trei zile de monitorizare, a devenit clar că trebuie să intervenim. Am făcut acest lucru cu ajutorul Autorității Portuare din Spetses, al medicului veterinar local și al voluntarilor”, a transmis MOm într-o postare pe Facebook, prin care a anunțat salvarea.

Puiul de focă era deshidratat și sub greutatea normală

Primele controale au arătat că Alexis era deshidratat și cântărea mai puțin decât ar fi trebuit pentru vârsta lui, însă starea sa generală nu era gravă.

Puiul a intrat imediat într-un program de îngrijire intensivă, iar până la 1 septembrie ieșise din pericol.

Va trebui însă să mai rămână cel puțin trei luni în grija specialiștilor, până când va fi suficient de puternic pentru a putea fi eliberat din nou în mare, a explicat Dimitris Tsakalos.

Femelele de focă-călugăr își țin puii nou-născuți în peșteri marine și îi hrănesc până când aceștia devin suficient de puternici pentru a învăța să-și procure singuri hrana.

Totuși, cazurile în care puii sunt găsiți singuri și în dificultate în apele Greciei nu sunt neobișnuite.

Potrivit reprezentantului MOm, sunt două situații frecvente: fie mamei i se întâmplă ceva și nu mai revine la pui, fie vremea rea îl scoate pe acesta din peștera în care se afla, iar femela nu mai reușește apoi să-l găsească.

Specialiștii au așteptat să vadă dacă mama lui se întoarce

Puii nou-născuți nu înoată la fel de bine ca focile adulte și, dacă rămân fără hrană câteva zile, devin rapid vulnerabili.

În cazul lui Alexis, specialiștii au așteptat suficient cât să se asigure că mama lui nu se întoarce, dar au intervenit înainte ca starea lui să se agraveze atât de mult încât șansele de supraviețuire să scadă drastic.

MOm poate ajunge să salveze până la cinci pui de focă pe an. Mulți dintre cei găsiți prea târziu nu supraviețuiesc, mai ales atunci când nivelul glicemiei nu mai poate fi stabilizat.

Reprezentanții organizației spun că este foarte important ca oamenii să știe pe cine trebuie să anunțe și cum să se comporte dacă observă un pui de focă singur pe plajă sau în apropierea țărmului.