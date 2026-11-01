Sanctuarul care l-a salvat pe tăurașul Picioruș rămâne fără hrană pentru animale. Apel disperat: „Ajutați cu 5 sau 10 lei, cât puteți”

5 minute de citit Publicat la 08:00 01 Noi 2026 Modificat la 08:22 01 Noi 2026

Animale salvate, la sanctuarul Nima. Sursa foto: Sanctuarul Nima

Sanctuarul Nima se confruntă cu o criză financiară gravă. La doar patru luni de când l-a primit pe Picioruș, taurul salvat dintr-o fermă, asociația nu mai reușește să acopere costurile cu hrana animalelor. Datoriile pentru fân și verdețurile necesare purcelușilor au ajuns la 17.000 de lei, iar reprezentanții sanctuarului fac apel disperat la oameni să contribuie cu donații, oricât de mici și spun că nici apelurile adresate supermarketurilor pentru donații de legume nu au primit un răspuns pozitiv.

Nima este primul sanctuar din România dedicat animalelor „de fermă”.

„Această zi, care ar fi trebuit să fie o sărbătoare, se simte ca o cădere în gol”

În urmă cu patru luni, Sanctuarul Nima îl primea pe Picioruș, taurul cu trei picioare pentru care sute de oameni ceruseră asociației să intervină. Sosirea lui a avut loc după o noapte nedormită, la primele ore ale dimineții, într-un loc pregătit special pentru el, în curtea în care trăiesc și bunicuțele Nitza și Augusta.

Reprezentanții sanctuarului au povestit momentul în care l-au întâmpinat, descriind emoția primei întâlniri:

„Afară era întuneric, însă în curtea bunicuțelor Nitza și Augusta, unde îi pregătisem și lui un locșor, luminau puternic reflectoarele, pentru ca primii lui pași aici să nu fie temători sau împiedicați.

Cu inimile în gât și pline de teamă, am așteptat să se deschidă ușa remorcii care l-a adus. Iar când s-a deschis și privirile ni s-au întâlnit, teama a fost imediat alungată de o imensă iubire și dorință de a face tot posibilul pentru ca suflețelul în 3 piciorușe să aibă o viață cât mai frumoasă, mai fericită și mai lungă.”

› Vezi galeria foto ‹

Asociația spune că promisiunea făcută atunci nu a fost încălcată, în ciuda dificultăților întâmpinate în ultimele luni. Picioruș și-a găsit la sanctuar un loc în care să fie îngrijit și să trăiască alături de animalele salvate.

Acum, însă, chiar locul care i-a oferit o nouă șansă are nevoie urgentă de sprijin.

„Această zi care ar fi trebuit să fie o sărbătoare, la finalul lunii în care sanctuarul a împlinit 8 ani de existență, se simte ca o cădere în gol”, au transmis reprezentanții Nima.

Datorii de 17.000 de lei pentru hrana animalelor

Potrivit asociației, cele două camioane de fân aduse săptămânal pentru animale și datoria acumulată pentru verdețurile purcelușilor însumează 17.000 de lei. Reprezentanții sanctuarului spun că nu văd, în acest moment, o soluție pentru acoperirea acestor costuri.

Problema nu este una nouă. Din aprilie 2023, când Poliția Animalelor a adus la sanctuar un transport cu purceluși, gâsculițe și rățuște, numărul animalelor s-a dublat practic într-o singură zi. De atunci, asociația spune că încheie aproape fiecare lună cu dificultăți în asigurarea hranei.

„Sunt peste 40 de luni încheiate la fel. Cu apeluri, explicații (de ce trebuie să le oferim o hrană atât de sănătoasă), disperare și de multe ori datorii, iar în acest final de lună, nu ne mai găsim cuvintele, sincer.”

În prezent, sanctuarul îngrijește 24 de purceluși, dintre care patru sunt de talie mare și 20 de talie mică, cu vârste între 3 și 8-9 ani. Dintre aceștia, 21 au fost salvați de Poliția Animalelor, iar trei au ajuns acolo datorită altor oameni, inclusiv unui băiețel care avea doar 10 ani la momentul salvării.

Alături de ei trăiesc și șapte animale înaripate. Toate au nevoie de o alimentație adaptată, care să le ajute să rămână sănătoase.

Pentru verdețuri, fructe și legume, sanctuarul cheltuiește peste 2.000 de lei în fiecare săptămână. Produsele sunt cumpărate de la producători agricoli din zonă, iar facturile se adună la finalul lunii cu celelalte cheltuieli pentru hrana animalelor.

Asociația explică faptul că această alimentație este importantă și pentru ținerea sub control a unor probleme de sănătate la care purcelușii sunt predispuși genetic, precum ulcerele și obezitatea.

Doar 20% din banii necesari pentru hrana purcelușilor au fost strânși

Joi, într-un alt apel public, reprezentanții Nima au anunțat că, la momentul publicării mesajului, reușiseră să strângă doar 20% din suma necesară pentru fructele, legumele și verdețurile animalelor.

Asociația a încercat să găsească sprijin și în afara donațiilor individuale, sperând să primească produse de la supermarketuri și hypermarketuri. Nici această variantă nu s-a concretizat.

„Speram din suflet ca în lipsa donațiilor de 5 sau 10 lei de la suficient de mulți oameni, să găsim măcar ajutor cu produse de la supermarketuri și hypermaketuri. Nici asta nu a fost posibil.”

Reprezentanții sanctuarului spun că, fără suficiente donații, nu vor mai putea asigura purcelușilor alimentația cu care sunt obișnuiți.

Într-un mesaj adresat celor care au urmărit salvarea lui Picioruș, asociația a atras atenția asupra diferenței dintre entuziasmul de la momentul salvării și sprijinul concret de care sanctuarul are nevoie acum.

„Acum 4 luni, sute de oameni ne implorau să îl preluăm pe Picioruș în sanctuar. Și câteva zeci de mii au fost înnebuniți de fericire că am făcut-o. Astăzi, după 4 luni, într-o zi în care Picioruș riscă să rămână fără hrană, din cauza datoriilor, unde sunteți, oameni buni?”

Cum pot ajuta oamenii Sanctuarul Nima

Reprezentanții asociației fac apel la cei care pot contribui să doneze 5 sau 10 lei, în funcție de posibilități. Chiar și sumele mici pot contribui la acoperirea cheltuielilor pentru hrana animalelor și la continuarea îngrijirii lor.

Cei care doresc să ajute Sanctuarul Nima pot face donații prin următoarele metode:

Cont în lei: RO17INGB0000999906469244

RO17INGB0000999906469244 Cont în euro: RO23INGB0000999908760567

RO23INGB0000999908760567 Banca: ING Bank

ING Bank Cod SWIFT: INGBROBUXXX

INGBROBUXXX PayPal: [email protected]

[email protected] Revolut: https://revolut.me/nimasanctuary

https://revolut.me/nimasanctuary SMS de 2 euro: text NIMA la 8845

text NIMA la 8845 SMS de 5 euro: text ADOPT la 8835

Alte modalități de susținere, inclusiv prin Patreon, Teaming sau plata cu cardul, sunt disponibile pe site-ul oficial AICI.

Pentru cei care au urmărit povestea lui Picioruș încă de la salvare, acesta este un nou moment în care pot contribui la viața pe care taurul și celelalte animale au găsit-o la sanctuar.

„Salvați-ne, vă rugăm! Salvați-i! Cu 5 lei sau 10 lei după posibilități!” este apelul transmis de reprezentanții Sanctuarului Nima.