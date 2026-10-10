Un bărbat a hrănit cu tăiței, orez și ouă “un pisoi micuț, cu pete”. S-a dovedit apoi că era un animal rar, nemaivăzut de 100 de ani

O nouă specie de pisică a fost descoperită după mai bine de 100 de ani. FOTO: Profimedia Images

"Am văzut această pisică. Era foarte, foarte mică și nu-mi venea să cred", a povestit pentru NBC News Paola Nogales-Ascarrunz, biolog din Bolivia și voluntar la sanctuarul pentru animale sălbatice Senda Verde, de lângă La Paz. "Am crezut că e un pisoi.” Nu era singura care se înșelase. Un bărbat dintr-o comunitate din pădure luase animalul acasă, crezând că e un pisoi obișnuit, și îl hrănise cu tăiței, orez și ouă. Când și-a dat seama că e sălbatic, l-a dus la sanctuar. Acel mascul a devenit acum exemplarul de referință pentru o specie nouă, Leopardus tilcayo, descrisă pe 17 septembrie în revista științifică Current Biology. Potrivit autorilor, este prima specie nouă de felină descoperită în mai bine de un secol.

"I-am făcut o sută de poze. Eram fascinată", a declarat Nogales-Ascarrunz pentru National Geographic. Colegii ei au crezut la început că animalul este o pisică-tigru, o specie deja cunoscută din Brazilia. Ea nu a fost convinsă: "Dacă te uiți la pete sau la coadă, nu se potrivesc deloc", scrie Eco News.

New cat species discovered in over 100 years Scientists have identified Leopardus tilcayo, a tiny wild cat found in Bolivia’s Yungas forests. The discovery began with a wildlife sanctuary reporting a “weird cat” and was later confirmed through genetic research https://t.co/9VVJgdYTIH — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 17, 2026

Două pisici și 1,43 milioane de ani

I-au mai trebuit câțiva ani ca să descifreze metodele de analiză genetică de care avea nevoie. În studiul final, realizat alături de Jonas Lescroart, de la Universitatea din Antwerpen, și de geneticianul brazilian Eduardo Eizirik, cercetătorii au comparat genomurile complete a 38 de feline din genul Leopardus. Dintre acestea, 26 erau pisici-tigru. Opt genomuri au provenit de la exemplare păstrate în muzee, șase dintre ele din zona Guyanelor. Astfel, oamenii de știință au putut analiza genetic pentru prima dată pisica-tigru "originală", o specie descrisă în 1775 doar pe baza unui desen.

Rezultatele au arătat că pisicile-tigru din America de Sud sunt, de fapt, cinci specii diferite. Cercetătorii au identificat și o subspecie nouă în Peru. Pisica din Bolivia s-a dovedit a fi o specie separată, care s-a desprins de rudele sale cele mai apropiate acum aproximativ 1,43 milioane de ani. Atunci, schimbările climatice au fragmentat pădurile din Anzi în zone izolate. "Pentru că arată foarte asemănător, specii diferite au fost confundate și considerate una singură multă vreme", a explicat Eizirik.

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"În acest moment, avem informații doar despre cele două exemplare vii pe care le-am examinat și din câteva imagini surprinse de camere de monitorizare", a spus Lescroart pentru Reuters. Unul dintre animale este masculul de la Senda Verde. Celălalt este o femelă prinsă în 2018 lângă comunitatea indigenă Paco, din nordul Boliviei. Cercetătorii au măsurat-o, au fotografiat-o, i-au luat probe și apoi au eliberat-o.

Micuță, cu pete și încă un mister

"Este un animal atât de mic și a devenit ceva atât de important", a spus Marcelo Levy, unul dintre fondatorii sanctuarului. Masculul, botezat aici Tigrino, trăiește la Senda Verde din 2017, iar acum vizitatorii vin special ca să-l vadă, relatează Associated Press. Tilcayo are o lungime de 43-51 de centimetri, coada de circa 25 de centimetri și cântărește între 1,5 și 2 kilograme. Blana este maro-deschis, acoperită cu pete mari, închise la culoare, iar coada este mai lungă și mai stufoasă decât a rudelor sale din nord.

Localnicii îi spuneau "tilcayo" cu mult înainte ca oamenii de știință să o descopere. Când Nogales-Ascarrunz a întrebat dacă numele înseamnă ceva într-o limbă indigenă, i s-a răspuns simplu: "Nu, bunicul meu mi-a spus că acela e tilcayo." Echipa i-a păstrat numele.

"Nu știm încă lucruri foarte simple despre ea", a spus Nogales-Ascarrunz pentru National Geographic. Primele indicii arată că felina vânează animale mici, trăiește în pădurile dese și umede de munte, la altitudini între 1.300 și 2.000 de metri, și se cațără ușor în copaci. Până acum, prezența ei a fost confirmată doar în regiunea Yungas din Bolivia. Pentru că pisicile-tigru sunt adesea confundate cu alte feline mici în imaginile camerelor de monitorizare, nu se știe încă exact pe ce suprafață trăiește.

Cinci specii, cinci probleme de conservare

"Dacă crezi că pisica-tigru este o singură specie, răspândită din sudul Braziliei până în Costa Rica, vei concluziona că nu e în pericol", a explicat Eizirik. "Dar dacă sunt de fapt cinci specii, fiecare trebuie evaluată separat."

James Sanderson, fondatorul unei organizații dedicate protejării felinelor sălbatice mici, a spus că, atunci când o specie se împarte în mai multe, fiecare populație devine mai mică. "Prin urmare, eforturile de conservare trebuie să crească, poate urgent", a adăugat el.

"Toate trăiesc în habitate care dispar rapid", a declarat cercetătorul brazilian Tadeu de Oliveira, coautor al studiului.

Pădurile din Yungas sunt arse și tăiate pentru culturile de coca, iar mineritul ilegal de aur poluează râurile și solul cu mercur. Mai puțin de 40% din Parcul Național Cotapata oferă un habitat potrivit pentru această pisică, iar autorii cred că specia ar putea fi considerată amenințată. Genele ei arată și un declin mai vechi: diversitatea genetică a populației a scăzut cu aproximativ 63% de-a lungul timpului.

Nogales-Ascarrunz instalează acum camere de monitorizare în Yungas pentru a găsi pisici tilcayo în sălbăticie. "Nu știm câte mai trăiesc în natură" , a spus ea. "Avem nevoie de mai multe studii ca să aflăm, iar acest lucru este esențial pentru protejarea lor."