Universul din adâncuri: de la viața sexuală a căluților de mare pigmei, la paraziți demni de filmele de groază

Smith i-a fotografiat cu ajutorul unei camere DSRL cu o lentilă macro.

„Trebuie să ai multă răbdare. Nu am vrut să deranjez animalele așa că am încercat să nu mă mișc foarte mult. Am stat și am așteptat”, a povestit Smith.

A fost primul care a documentat un exemplu de poligamie în familia căluților de mare, iar imaginile au fost atât de detaliate încât au surprins procesul în totalitate, inclusiv vergeturile de pe burțile masculilor, după ce au eliberat puii.

Paraziții, ultima obsesie a omului de știință

Mai recent, omul de știință este fascinat de paraziți. Smith are povești demne de filmele horror: de la un parazit care trăiește în nările peștelui crocodil, la altul care atacă peștii clovni, cățărându-se de când e larvă pe branhiile sale, iar apoi se stabilește în gura sa și încet, încet îi consumă limba.

Mai există un vierme parazit pe care Smith l-a fotografiat încovrigat în interiorul creveților.

„Începe prin a infecta crevetele, apoi crește și mănâncă cele mai puțin importante organe iniția, până când devine un soi de crevete zombi care doar mănâncă pentru a alimenta creșterea parazitului. În cele din urmă, parazitul va exploda și va infecta alți creveți, ucigând mereu gazda”, a explicat omul de știință.

O rază de speranță

Smith este hotărât să descopere comportamente care nu au mai fost văzute până acum, fie ele brutale sau inspiraționale. Crede că adunarea de informații despre aceste specii puțin cunoscute poate ajuta la o mai bună înțelegere a ecosistemelor oceanelor și poate chiar contribui la conservarea lor.

Omul de știință britanic este coordonatorul cercetărilor despre căluții de mare pigmei de la Sindicatul Internațional pentru Conservarea Naturii, cea mai comprehensivă sursă de informație a lumii cu privire la statusul animalelor și plantelor pe cale de dispariție. Cel mai recent a coordonat valuarea statusului căluților de mare pigmei Walea, care a devenit primul căluț de mare în pericol de dispariție. Ei sunt puși în pericol de practicile distructive de pescuit, dar și de creșterea temperaturilor.

De asemenea, Smith speră că cartea sa îi va „inspira și educa pe oameni despre recifurile de corali”. Deși explică pericolul albirii recifurilor de corali, scopul său principal este să facă cunoscute câte animale incredibile există.