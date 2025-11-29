Rechini misterioși cu aspect preistoric, uciși pentru industria de cosmetice. Specia e amenințată din cauza ficatului pe care-l au

O specie rară de rechini, cu ochi verzi-strălucitori și aspect preistoric, care trăiesc la adâncimi cuprinse între 200 și 1.500 de metri, e amenințată cu dispariția, deoarece sunt uciși pentru uleiul din ficatul lor, folosit în produse cosmetice, scrie CNN.

Trei sferturi din această specie sunt amenințate cu dispariția, fiind vânate pentru uleiul din ficat, deosebit de bogat într-un compus chimic folosit frecvent în produse cosmetice pentru proprietățile sale antioxidante și hidratante. Potrivit International Fund for Animal Welfare (IFAW), uleiul de ficat de rechin a fost identificat într-o gamă largă de produse, de la machiaj, loțiuni după ras și creme cu factor de protecție solară, până la plasturi cu nicotină și tratamente pentru hemoroizi.

În prezent se discută noi reglementări privind comerțul internațional care să salveze rechinii. În perioada 24 noiembrie - 5 decembrie, mii de oameni de știință, activiști pentru conservare, juriști și experți în comerț sunt la Samarkand, în Uzbekistan, unde are loc Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES). Joi, pe agenda discuțiilor a fost o propunere de includere a tuturor speciilor de rechin gulper în Anexa II CITES, o listă care ar reglementa comerțul internațional cu aceste specii și ar face mai bună monitorizarea.

Până acum, reglementările comerciale au ignorat în mare măsură speciile de mare adâncime, care pot ajunge până la 2 metri lungime. Deși peste 145 de specii de rechini sunt incluse deja în Anexa II CITES, niciuna nu este o specie de adâncime.

Însă, pe măsură ce pescuitul de mare adâncime devine tot mai răspândit, iar aceste specii sunt expuse unui risc tot mai mare.

Potrivit unui studiu din 2024, publicat în revista Science, care a analizat situația a 521 de specii de rechini de mare adâncime, aproape două treimi dintre acestea sunt amenințate, fiind folosite pentru uleiul din ficat. Rechinii gulper sunt deosebit de căutați deoarece ficatul lor conține peste 70% squalen, cel mai ridicat procent dintre toate familiile de rechini. Drept urmare, populația de rechin a scăzut cu peste 80% în unele regiuni.

Matt Collis, director pentru politici publice la IFAW, a explicat că această situație se remarcă de 20–30 de ani.

Astfel de scăderi masive pot fi catastrofale pentru rechinii care ajung târziu la maturitate și se reproduc lent. Potrivit unei estimări științifice, rechinul „gulper” este o specie supraexploatată în Australia și ar avea nevoie de 86 de ani pentru a-și reface doar 25% din mărimea populației inițiale.

„Din punct de vedere al modului de reproducere, se aseamănă mai mult cu mamiferele decât cu alte specii de pești”, a spus Collis. „Asta îi face extrem de vulnerabili la presiunea pescuitului.”

O industrie de milioane

Însă rechinii de mare adâncime sunt amenințai de o industrie de milioane de dolari. Potrivit firmei de cercetare de piață Grand View Research, dimensiunea pieței globale de squalen era estimată la 150 de milioane de dolari în 2023. Deși 80% din această cantitate provine din plante, în principal din ulei de măsline, compania notează că pentru a obține o tonă de squalen sunt necesari aproximativ 3.000 de rechini. Există puține date despre cantitatea de ulei de ficat de rechin comercializată anual, în 2012, cererea globală era estimată la aproximativ 2.000 de tone.

Industria cosmeticelor și a produselor de îngrijire personală este cel mai mare consumator de squal, cu o cotă de venit de peste 70%.

Unele companii, precum L’Oreal și Unilever (care deține Dove, Vaseline și alte branduri de frumusețe), s-au angajat să renunțe la uleiul de ficat de rechin în produse încă din 2008, optând în schimb pentru alternative pe bază de plante.

Totuși, altele au continuat să-l folosească, potrivit unui studiu global realizat în 2015 de BLOOM, o organizație franceză pentru conservarea mediului marin, care a testat 72 de creme hidratante, 20% dintre ele conțineau squalene de rechin, inclusiv o proporție ridicată de branduri asiatice.

Brandul de cosmetice Biossance folosește squalen derivat din trestie de zahăr încă de la lansarea sa, în 2016, iar un purtător de cuvânt a declarat pentru CNN, prin e-mail, că, în prezent, squalen pe bază de plante, obținut prin biotehnologie, poate imita uleiurile hidratante găsite în ficatul de rechin.

Collis spune că, deși există presiune asupra brandurilor să renunțe la uleiul de ficat de rechin și să fie mai transparente în privința etichetării, astfel încât consumatorii să poată lua decizii informate, utilizarea reglementărilor comerciale rămâne cel mai eficient instrument pentru protejarea rechinilor gulper.

„CITES este unul dintre puținele acorduri internaționale care are și un mecanism de conformare”, a arătat el. „Așadar, dacă țările continuă să facă comerț în volume mari fără să fi făcut evaluări corespunzătoare de sustenabilitate sau dacă nu dobândesc specimenele în mod legal, se poate ajunge, în ultimă instanță, la suspendarea comerțului. Există un stimulent real pentru țări să își pună în ordine gestionarea pescăriilor dacă vor să continue să facă comerț cu aceste specii.”

Biossance a fost de acord că „reglementarea comerțului cu specii vânate pentru ingrediente cosmetice este un pas corect către protejarea biodiversității marine” și a afirmat că propunerea CITES ar ajuta la „accelerarea tranziției de la ingredientele de origine animală în industria cosmetică.”

În ultimele două decenii, îngrijorările legate de declinul populațiilor de rechin și apelurile pentru includerea lor în Anexa II au fost ridicate în mod constant la reuniunile CITES.

Pe măsură ce țări precum Maldive, care au interzis pescuitul de rechin în 2010, după o reducere de 97% a populațiilor în 21 de ani, au aprobat recent reglementări pentru redeschiderea pescăriilor, reglementările internaționale vor fi cruciale pentru limitarea comerțului, a spus Collis.

El speră că, la conferința din această săptămână, părțile vor da în sfârșit curs acestor apeluri înainte ca această specie de rechin să dispară. „Nu sunt ca alți pești, nu se refac în același ritm, nu se reproduc în același ritm. Pur și simplu nu pot susține acest nivel de exploatare.”