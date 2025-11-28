Papagalii albaştri sunt ameninţaţi cu dispariţia de un virus mortal

2 minute de citit Publicat la 21:47 28 Noi 2025 Modificat la 21:47 28 Noi 2025

Alţi 21 papagali albaştri, care trăiesc în captivitate la centrul de reproducere Bluesky, au fost testaţi pozitiv. Sursa foto: captură video YouTube/CGTN America

Ultimii 11 papagali din specia Ara lui Spix care trăiesc în sălbăticie au fost infectaţi cu un virus incurabil şi letal, a anunţat joi guvernul brazilian, situaţia reprezentând o ameninţare serioasă la adresa supravieţuirii acestei specii de culoare albastră, care a inspirat filmul de animaţie "Rio", transmite AFP, conform Agerpres.

Cele 11 exemplare au fost reintroduse recent în sălbăticie în cadrul unui program care vizează readucerea acestei păsări, una dintre cele mai rare din lume, în habitatul său natural din nord-estul Braziliei. Toţi aceşti supravieţuitori au fost recent testaţi pozitiv pentru circovirus, care provoacă boli la nivelul ciocului şi penelor. "Această boală este incurabilă şi fatală în majoritatea cazurilor", a declarat ICMbio într-un comunicat.

În urmă cu 25 de ani, această specie a fost declarată dispărută din sălbăticie. Agenţia publică pentru conservarea mediului ICMBio a explicat pentru AFP că, de la momentul la care un grup de papagali Ara lui Spix (Cyanopsitta spixii) au ajuns în ţară din Germania, în 2020, aproximativ 20 de exemplare au fost eliberate în sălbăticie şi doar 11 au supravieţuit.

Filmarea de mai sus a fost realizată în seprembrie şi pe imagini se văd toţi cei 11 papagali din specia Ara lui Spix în timpul unui zbor; cu toţii erau nevătămaţi, după 3 ani în sălbăticie și nicio pasăre eliberată nu a murit în ultimele 16 luni, ceea ce demonstrează o adaptare uimitoare la sălbăticie și la prădători.

Pe lângă cei 11 papagali aflaţi în libertate, alţi 21, care trăiesc în captivitate la centrul de reproducere Bluesky din statul Bahia (nord-est), au fost testaţi pozitiv.

Investigaţiile sunt în curs de desfăşurare pentru a determina originea virusului, care nu prezintă niciun pericol pentru oameni.

Populaţia acestor papagali albaştri a scăzut dramatic în ultimele decenii din cauza distrugerii habitatului lor natural, caatinga, caracterizat prin arbuşti cu mărăcinişuri, din nord-estul Braziliei, dar şi a capturării lor pentru vânzarea ilegală către persoane private.

Centrul de reproducere Bluesky este partener al Asociaţiei germane pentru conservarea papagalilor în pericol de extincţie (ACTP), care deţine 75% dintre papagalii Ara lui Spix înregistraţi la nivel mondial, potrivit ICMBio.

Brazilia şi-a încheiat parteneriatul cu ACTP în 2024, după ce organizaţia germană a vândut 26 dintre aceste păsări unei grădini zoologice private din India fără consimţământul său.

ICMBio a amendat centrul BlueSky cu 1,8 milioane de reali (aproximativ 300 de milioane de euro) pentru neimplementarea protocoalelor de limitare a răspândirii virusului.

Inspectorii au găsit hrănitoare pentru păsări "extrem de murdare" şi pline de materii fecale, în timp ce angajaţii manipulau păsările "purtând şlapi, pantaloni scurţi şi tricouri", notează AFP.