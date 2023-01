Cum a reușit Micutzu să slăbească 50 de kilograme. Alimentul la care a renunțat timp de opt luni

Cosmin Nedelcu, cunoscut drept Micutzu, a dezvăluit cum a reușit să slăbească 50 de kilograme. Actorul nu a consumat un anumit aliment timp de opt luni.

Sursa foto: Micutzu | Facebook

Actorul de stand-up, Micutzu, s-a remarcat prin talentul de a-i face pe oameni să râdă, dar și prin aspectul său fizic.

Recent, Micutzu a vorbit despre greutatea sa și despre felul în care a reușit să slăbească 50 de kilograme.

În perioada în care greutatea sa ajunsese la aproape 170 de kilograme, Micutzu a decis să facă o schimbare și să aibă mai multă grijă de sănătatea sa.

Astfel, în urmă cu trei ani, actorul a hotărât să renunțe la produsele nesănătoase, iar primul aliment pe care a decis să nu-l mai consume a fost carnea.

Citește și: Micutzu, despre ameninţările primite de la internauţi, după lansarea filmului "Teambuilding": "Mi se cere să mor".

"Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș.

Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a declarat Micutzu.

De asemenea, actorul a mărturisit că, în trecut, avea obiceiul de a mânca foarte mult seara, devenind dependent de mâncare.

"Doar mâncarea a scăpat de sub control. (..) Seara rupeam când venea vorba de mâncare”, a mai spus el, potrivit a1.ro.

În vârstă de 37 de ani, Micutzu este cunoscut atât pentru spectacolele de stand-up, cât și pentru cel mai recent proiect al său, comedia Teambuilding, care a stârnit un val de reacții în rândul pasionaților de film.