Motivul incredibil pentru care Nicole Kidman trebuie să îi plătească fostului soţ 11 milioane de dolari

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după aproape 20 de ani de căsnicie. FOTO: Getty Images

Nicole Kidman îi va plăti fostului ei soț, Keith Urban, 11,4 milioane de dolari, pentru că acesta s-a abținut de la consumul de droguri în timpul căsniciei lor.

În primele luni de căsnicie, problemele cântărețului Keith Urban cu drogurile i-au determinat pe cei doi să semneze un acord prin care actrița se angaja să-i plătească soțului ei 600.000 de dolari pe an dacă acesta se abţinea de la droguri și alcool. Acum, odată cu despărțirea, el va încasa banii, relatează La Stampa.

Astfel Nicole Kidman îi va plăti fostului ei soț, Keith Urban, 11,4 milioane de dolari pentru că acesta s-a abținut de la consumul de droguri în timpul căsniciei lor. Acordul dintre cei doi stipula 600.000 de dolari pe an pentru fiecare an fără droguri şi alcool.

Au fost căsătoriți timp de 19 ani și, se pare, că muzicianul îndeplinea standardele de sănătate necesare pentru a merita suma mare. Clauza a fost inclusă pentru a-l proteja pe Keith, care a avut probleme semnificative de abuz de substanțe în timpul logodnei și al primilor ani de căsnicie.

Așadar, decizia a fost concepută ca un stimulent, care se pare că a funcționat, chiar dacă Nicole Kidman nu pare încântată acum de primirea cecului în valoare de milioane de dolari. Keith Urban ajunsese în centrul de reabilitare Betty Ford din Rancho Mirage, California, la cererea lui Kidman, în primele luni de căsnicie. El s-a detoxifiat, iar procesul a fost atât de reușit încât, se pare, că artistul a rămas curat ani de zile.

Cei doi au două fiice, Sunday Rose și Faith Margaret, în vârstă de 17 și 14 ani.