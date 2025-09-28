O tânără de 24 de ani care a învățat regulile pokerului cu o seară înainte a câștigat un celebru turneu și a plecat direct în Bahamas

O tânără de 24 de ani, angajată în departamentul de marketing al Lincoln Center, care a trebuit să caute regulile jocului de poker cu o seară înainte, a reușit performanța de a câștiga un turneu anual de caritate la care participă elitele din Wall Street, scrie Bloomberg.

Sasha Cohen a reușit să întreacă sute de analiști, cercetători și manageri de fonduri și bănci de investiții și să câștige evenimentul de Texas Hold ’Em, desfășurat în primele ore ale dimineții de vineri la Gotham Hall din New York.

Cea de-a 15-a ediție a turneului caritabil Take ’Em to School a strâns peste 1 milion de dolari pentru organizația nonprofit Education Reform Now, care sprijină școlile publice charter și îmbunătățirea calității educației. Printre participanți s-au numărat și nume importante din lumea financiară, precum David Einhorn, Boaz Weinstein și Don Cornwell.

Jocul a început joi seară și s-a încheiat aproape de ora 2 dimineața, când aproximativ 30 de persoane — printre care Whitney Tilson, susținător al școlilor charter și fost candidat la primăria New York-ului din partea Partidului Democrat, și John Petry de la Sessa Capital, unul dintre fondatorii Success Academies — au asistat la momentul în care Cohen și-a sărbătorit cu surprindere și entuziasm victoria.

Atitudinea negativă a favoritului la primăria New York-ului, Zohran Mamdani, față de școlile charter nu a afectat atmosfera serii. După luni de pregătiri, vânzări de mese și asigurarea obiectelor pentru licitație, organizatorii voluntari printre care Mike și John Sabat și John Karabelas s-au bucurat să vadă evenimentul concretizându-se cu succes.

Turneul, care a rezistat de-a lungul mai multor administrații locale, „se simte ca o reuniune de familie”, a declarat Kate Vlasovskaya de la Leucadia Asset Management, participantă fidelă la eveniment.

Pizza servită târziu și milkshake-urile de la Shake Shack au contribuit și ele la atmosfera relaxată.

Cohen a spus că sprijinul și sfaturile primite de la masa la care a început jocul au ajutat-o enorm. „Cu siguranță am devenit mai bună pe parcursul nopții”, a declarat ea după victorie. „Oamenii cu care am stat inițial, la masa șapte, au fost foarte utili în a mă ghida prin diferite modele de joc și în a mă ajuta să recunosc momentele potrivite pentru a merge all-in sau pentru a renunța.”

La masa finală s-au mai aflat Roger Mason, fost jucător NBA și cofondator al companiei Vaunt; Craig Warkol, avocat specializat în fonduri speculative; Garrett Lanigan, manager de afaceri la Point72; și Josh Kirk, antreprenor din Houston, care a terminat pe locul al doilea.

După ce a câștigat turneul, Cohen a trebuit să își aleagă premiul. Ea a refuzat două bilete la premiera și petrecerea filmului Supergirl și câteva runde de golf la cluburi exclusiviste, optând în schimb pentru un sejur de patru nopți la stațiunea Grand Hyatt Baha Mar din Bahamas.