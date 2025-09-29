O vedetă OnlyFans cu o avere de 45 de milioane $ a anunțat că divorțează și asta a declanșat un scandal uriaș

Bonnie Blue, vedeta britanică de pe OnlyFans, a făcut o avere estimată la 45 de milioane de dolari postând conținut online FOTO: Instagram/ Bonnie Blue

Bonnie Blue, vedeta britanică de pe OnlyFans, al cărei nume real este Tia Billinger, a făcut o avere estimată la 45 de milioane de dolari postând conținut online.

Acum, mama soțului ei de care este separată susține că acesta are dreptul la o parte din această avere. Disputa a aprins dezbateri în mediul online, ridicând întrebări despre cine a contribuit la succesul ei și cât merit are partenerul în succesul ei, potrivit International Business Times.

› Vezi galeria foto ‹

Cine este Bonnie Blue

Bonnie Blue este o creatoare de conținut în vârstă de 26 de ani care a devenit cunoscută pe OnlyFans, după ce a renunțat la cariera anterioară în recrutare de personal. Cunoscută pentru personalitatea ei îndrăzneață și baza ei solidă de fani dedicați, ea a devenit una dintre cele mai bine plătite vedete de pe platformă.

Succesul ei financiar a fost larg mediatizat, estimându-se că averea ei netă este de aproximativ 45 de milioane de dolari. De asemenea, ea a fost subiectul unor documentare, inclusiv „1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story” de pe Channel 4, care au explorat viața ei personală și ascensiunea ei spre faimă.

Cine este, Oliver Davidson, soțul ei

Bonnie Blue s-a căsătorit cu iubitul ei din copilărie, Oliver Davidson, când avea 22 de ani. Cei doi au crescut împreună și erau căsătoriți când ea a început cariera pe OnlyFans.

Într-un interviu pentru LBC, Blue a dezvăluit că procesul lor de divorț durează de doi ani, explicând că „pur și simplu s-au îndepărtat” și au luat-o pe drumuri diferite. În ciuda separării, sprijinul lui Oliver a fost prezent și acum este menționat în disputa privind averea ei.

Ce susține mama lui

Mama lui Oliver, Gill Davidson, a vorbit public despre separare, spunând pentru Daily Mail că fiul ei a fost „tăiat” de la averea lui Bonnie Blue. Ea a afirmat că Oliver a fost odată pe statele de plată, dar acum i s-a spus că nu are niciun drept financiar pentru că „este corpul ei și ea face totul”.

Davidson a susținut că fiul ei a ajutat-o pe Bonnie în primele zile ale ascensiunii sale, dar acum este exclus din orice operațiune. Ea a descris-o pe vedeta OnlyFans drept „controlatoare și manipulativă” și a subliniat că va fi mulțumită când divorțul va fi finalizat.

Răspunsul lui Bonnie Blue

Bonnie Blue a recunoscut că Oliver a fost un sprijin în primii ani ai carierei sale. În documentarul Channel 4, ea a admis că el a ajutat la filmări și a încurajat-o să înceapă să creeze conținut.

Cu toate acestea, ea a precizat că mariajul s-a încheiat pentru că s-au îndepărtat. Bonnie nu a confirmat că Oliver ar avea vreun drept legal asupra câștigurilor ei și continuă să-și gestioneze afacerile în mod independent.

Contextul legal

Nu există o hotărâre judecătorească care să confirme că Oliver Davidson are dreptul la vreo parte din averea lui Bonnie Blue. Conform Legii Cauzelor Matrimoniale din 1973, Secțiunea 25, instanțele din Regatul Unit țin cont de factori precum veniturile și resursele financiare ale fiecărei părți, nevoile și obligațiile lor, standardul de viață în timpul căsătoriei, vârsta și sănătatea părților, durata căsătoriei și contribuțiile financiare și non-financiare, inclusiv îngrijirea copiilor și treburile casnice.

Până acum, afirmațiile despre dreptul lui Oliver au venit în mare parte din partea familiei lui, nu prin proceduri legale formale. Fără o decizie judecătorească, nu se știe dacă va exista vreo înțelegere.

Parteneri și creatori de conținut

Disputa evidențiază o problemă în creștere în economia creatorilor de conținut. În spatele multor branduri de succes de pe OnlyFans și a influencerilor se află parteneri care contribuie în moduri nevăzute, de la filmare la administrare. Atunci când relațiile se destramă, apar adesea întrebări despre cât ar trebui să primească acești parteneri.