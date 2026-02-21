Ocazie rară în București. Se vinde un conac interbelic spectaculos, complet restaurat, aflat în centru. Suprafață, camere și preț

1 minut de citit Publicat la 07:00 21 Feb 2026 Modificat la 07:00 21 Feb 2026

Casa Ioan Henri Roban este în centrul Capitalei FOTO: Romania Sotheby International Realty

Casa Ioan Henri Roban - un conac contruit în 1928, complet restaurat - situată în centrul Bucureștiului, a fost scoasă la vânzare, iar anunțul poate fi tentant pentru cei care își doresc o locuință cu personalitate și cu o istorie interesantă.

Potrivit Romania Sotheby's International Realty, conacul cu o suprafață totală de peste 1.000 de metri pătrați, cu 6 dormitoare, 9 băi și alte cinci camere costă 3,2 milioane de euro.

„Modernizarea Bucureștiului în perioada interbelică a vizat și străzile istorice din centrul Capitalei, zone ce se deschideau noilor domenii economice și comerciale ale timpului. Vilele-bloc urbane aveau să răspundă nevoilor de funcționalitate cerute, astfel descoperim imobilul din strada Polonă, ridicat în 1927-1928.

Clădirea modernă, compartimentată individual per etaj, a fost supusă unui proiect de restaurare, reabilitare și reconvertire, devenind astăzi un imobil ultramodern și multifuncțional”, se menționează în anunțul agenției.