Antena 3 CNN Life Ocazie rară în București. Se vinde un conac interbelic spectaculos, complet restaurat, aflat în centru. Suprafață, camere și preț

Ocazie rară în București. Se vinde un conac interbelic spectaculos, complet restaurat, aflat în centru. Suprafață, camere și preț

D.C.
1 minut de citit Publicat la 07:00 21 Feb 2026 Modificat la 07:00 21 Feb 2026
conac restaurat
Casa Ioan Henri Roban este în centrul Capitalei FOTO: Romania Sotheby International Realty

Casa Ioan Henri Roban - un conac contruit în 1928, complet restaurat - situată în centrul Bucureștiului, a fost scoasă la vânzare, iar anunțul poate fi tentant pentru cei care își doresc o locuință cu personalitate și cu o istorie interesantă.

Potrivit Romania Sotheby's International Realty, conacul cu o suprafață totală de peste 1.000 de metri pătrați, cu 6 dormitoare, 9 băi și alte cinci camere costă 3,2 milioane de euro.

Ocazie rară în București. Se vinde un conac interbelic spectaculos, complet restaurat, aflat în centru. Suprafață, camere și preț 1047253
› Vezi galeria foto ‹


 
„Modernizarea Bucureștiului în perioada interbelică a vizat și străzile istorice din centrul Capitalei, zone ce se deschideau noilor domenii economice și comerciale ale timpului. Vilele-bloc urbane aveau să răspundă nevoilor de funcționalitate cerute, astfel descoperim imobilul din strada Polonă, ridicat în 1927-1928. 

Clădirea modernă, compartimentată individual per etaj, a fost supusă unui proiect de restaurare, reabilitare și reconvertire, devenind astăzi un imobil ultramodern și multifuncțional”, se menționează în anunțul agenției.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: vanzare case conace

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Life
» Citește mai multe din Life
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close