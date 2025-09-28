Pasagerii care ar plăti pentru un loc gol lângă ei. Compania aeriană ce îți permite să licitezi pentru mai mult spațiu la economic

Să ai un loc liber lângă tine într-un avion e ca și cum ai câștiga la loterie. Dar ai plăti pentru acest „lux”?
Virgin Australia a lansat opțiunea de „neighbour-free seating” – loc fără vecin – disponibilă pe unele zboruri interne și pe curse internaționale scurte, scrie Euronews.
Spre deosebire de alte companii care permit cumpărarea directă a scaunului de lângă, Virgin Australia a ales un sistem de licitație.
Cum funcționează
Pasagerii cu bilete la clasa economică pe anumite rute Virgin Australia pot depune o ofertă pentru a păstra scaunul de lângă liber.
După achiziția biletului, oferta se face prin aplicația Virgin Australia:
- Licitațiile pornesc de la 30 dolari australieni (aprox. 17 euro).
- Câștigătorii sunt anunțați cel târziu cu două ore înainte de decolare.
- Locul liber nu este garantat, pentru că acesta poate fi vândut altui pasager în perioada de licitație. În acest caz, suma este returnată.
- Doar pasagerii cu maximum două bilete pe aceeași rezervare pot participa, iar oferta se aplică pentru un singur scaun.
- Oferta nu include bagaje suplimentare.
Pasagerii din Economy X și Business nu sunt eligibili.
Compania a introdus opțiunea după ce sondajul din 2023 a arătat că 42% dintre clienți ar plăti pentru un loc liber la zborurile internaționale, iar o treime ar face același lucru pe zborurile interne mai lungi de trei ore.
Schema este disponibilă momentan pe rute precum Melbourne – Adelaide, Brisbane – Sydney sau Sydney – Perth și urmează să fie extinsă.
Variante în Europa
Și companiile europene au implementat soluții similare:
- Air France oferă opțiunea „Empty Seat – My Extra Space”, care permite rezervarea până la trei locuri alăturate, dacă sunt disponibile la check-in. Prețul variază în funcție de destinație și numărul de locuri blocate.
- Lufthansa are programul „Free Neighbour Seat”, prin care poți rezerva scaunul de lângă pe zboruri europene și intercontinentale. Tot Lufthansa oferă și varianta „Sleepers Row”: un rând întreg de trei sau patru locuri pe zboruri lung-curier, dotat cu saltea subțire, pătură și pernă de calitate Business Class.
Prețul suplimentar variază între 159 și 229 de euro per segment și poate fi achitat doar la check-in sau la poarta de îmbarcare, dacă există locuri disponibile.