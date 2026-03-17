Peter Thiel se străduiește să-i convingă pe miliardari să renunțe la „Pactul Dărniciei”. Și s-ar putea să reușească

Miliardarul Peter Thiel, cofondatorul PayPal și Palantir. Sursa foto: Getty Images

Peter Thiel, cofondatorul PayPal și Palantir, nu este doar sceptic față de The Giving Pledge (n.r. Pactul Dărniciei), ci a lucrat activ pentru a demonta campania din interior, îndemnând semnatarii să renunțe la angajamentele lor și numind organizația un „club fals de boomeri, apropiat de Epstein”.

Într-un interviu acordat The New York Times, Thiel a susținut că The Giving Pledge, campania filantropică ce își propune să determine cei mai bogați oameni din lume să se angajeze să doneze 50% sau mai mult din averea lor, și-a pierdut din relevanță.

„Au reușit să atragă un număr incredibil de oameni în primii patru sau cinci ani, dar cumva și-a pierdut energia”, a spus el. „Nu știu dacă imaginea este complet negativă, dar pare mult mai puțin important pentru oameni să se alăture.”, a spus acesta.

Inegalitatea averilor în SUA a ajuns la noi extreme, primele 10% dintre gospodării deținând mai mult de două treimi din averea națională, potrivit datelor Rezervei Federale.

Majoritatea bogăției țării rămâne în mâinile generațiilor mai în vârstă, iar acumularea de avere a erodat clasa de mijloc în ultimele decenii. Filantropia a funcționat mult timp ca o manifestare de facto a teoriei economice „trickle-down”. O îndepărtare de acest model filantropic — și de unul dintre cele mai organizate eforturi din istoria modernă de redistribuire a averii din buzunarele celor mai bogați — ar putea semnala că fluxul de bani începe să se reducă.

Ce este Pactul Dărniciei

The Giving Pledge a fost lansată în 2010 de Bill Gates, Melinda French Gates și Warren Buffett. Lista semnatarilor include unii dintre cei mai bogați oameni din SUA, inclusiv pe cei care au donat cele mai mari sume din averile lor, precum Mackenzie Scott și regretatul cofondator Microsoft, Paul Allen.

Deși a strâns peste 250 de semnături din partea celor mai bogați filantropi din lume, numărul noilor semnatari a scăzut în ultimii ani. Doar patru persoane au semnat în 2024, iar 14 în 2025, potrivit unei liste compilate de The Giving Pledge.

Acest lucru se întâmplă chiar în contextul în care tot mai mulți oameni ajung miliardari în fiecare lună, estimările Forbes indicând că există peste 3.400 de miliardari la nivel global.

Strategia lui Thiel de a convinge oamenii să renunțe la The Giving Pledge

Thiel a spus că i-a determinat pe unii să-și retragă semnăturile. „I-am descurajat ferm pe oameni să semneze și apoi i-am încurajat, mai discret, să renunțe la angajament”, a declarat el.

În mod notabil, în transcrieri și înregistrări audio oferite anul trecut agenției Reuters, el a relatat că i-a cerut celui mai bogat om din lume și posibil viitorului prim trilionar, Elon Musk, să-și retragă angajamentul, avertizându-l pe fondatorul Tesla că averea sa ar ajunge la „organizații non-profit de stânga alese de Bill Gates”.

Thiel a mai spus că a discutat cu unii semnatari care și-au exprimat îndoiala față de decizia inițială. „Cei mai mulți dintre cei cu care am vorbit au exprimat cel puțin un anumit regret că au semnat”, a spus el.

„Discuția despre rolul filantropiei este inevitabilă și binevenită”, a declarat Taryn Jensen, lider interimar al Giving Pledge, într-o notă transmisă Fortune. „În primii ani, Giving Pledge a contribuit la formarea unor norme acolo unde acestea lipseau.” Jensen a adăugat că mulți dintre semnatari și-au îndeplinit deja angajamentele, iar alții continuă să lucreze activ pentru a le respecta.

„Acest lucru aduce mai multe resurse pentru cele mai mari provocări ale lumii”, a spus ea. „Scopul nostru este să continuăm să construim o cultură în care donațiile sunt norma și să oferim sprijinul necesar pentru a transforma angajamentele în acțiuni.”

Unde filantropia rămâne puternică

Cofondatorul PayPal are propriile idei despre filantropie. El conduce Thiel Fellowship din 2011, un program care oferă 200.000 de dolari tinerilor pentru a renunța la facultate și a dezvolta proiecte inovatoare. Mai mulți absolvenți ai programului au creat companii evaluate la peste 100 de miliarde de dolari.

Totuși, filantropia rămâne solidă. The Giving Pledge notează că mai mult de jumătate dintre membrii comunității au participat anul trecut la evenimente sau sesiuni de învățare organizate în cadrul inițiativei.

Mai mulți actori importanți susțin donațiile caritabile din SUA. Cei mai bogați americani au donat 22,4 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 35% față de 2024, dar sub nivelul maxim recent de 38,9 miliarde de dolari în 2021, potrivit organizației nonprofit Chronicle of Philanthropy.

Mackenzie Scott, semnatară a Giving Pledge, a donat singură 7,2 miliarde de dolari către peste 120 de organizații anul trecut. Aceasta este o sumă mai mare decât totalul donațiilor făcute de fostul ei soț, fondatorul Amazon Jeff Bezos, de-a lungul vieții, conform unei estimări Forbes.

Warren Buffett a donat peste 60 de miliarde de dolari ca parte a angajamentului său de a-și dona majoritatea averii.

Cu toate acestea, „Oracolul din Omaha” a recunoscut anul trecut că planurile sale inițiale de donații au fost prea ambițioase.

„La început, am luat în considerare diverse planuri filantropice grandioase”, a spus el într-o scrisoare către acționari „Deși am fost încăpățânat, acestea nu s-au dovedit fezabile.”



