Povestea incredibila a astrologului Mariana Cojocaru! A fost in moarte clinica: “Atunci am comunicat cu Dumnezeu”

Mariana Cojocaru a povestit o parte a vietii ei pe care nu multi o cunosc. Astrologul a fost in moarte clinica dupa un accident auto.

„Am fost in coma la spital mai mult de 4 ore. Atunci am comunicat cu Dumnezeu. Totul a pornit de la Eclipsa Totala de Soare din 1999. Eram cu niste prieteni si ne intorceam de la aniversarea unui amic de la Iasi. Masina in care ma aflam a alunecat, a patinat, intr-o curba foarte periculoasa. Dupa ce masina a intrat direct intr-un copac, cuiul tetierei scaunului din dreapta mi-a intrat direct in fata. Stateam pe bancheta din spate (...). Dupa accidentul de masina am fost in coma la spital mai mult de 4 ore. Atunci am comunicat ce Dumnezeu. Ma aflam undeva la granita dintre viata si moarte. Cand mi-am revenit, am stiut din start ce tebuie sa fac: sa devin astrolog, numerolog si psiholog. In Thailanda am patruns tainele karmice, am urmarit spiritul eliberat de suferinta calugarilor budhisti prin meditatie, am descoperit taina mantrelor, incantatiile, am inteles importanta comunicarii mele cu natura”, a povestit Mariana Cojocaru conform Stirile KanalD.