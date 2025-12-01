Anglia lansează un plan național pentru a elimina transmiterea virusului HIV până în 2030 și introduce testarea la Urgențe

1 minut de citit Publicat la 14:44 01 Dec 2025 Modificat la 14:44 01 Dec 2025

Guvernul britanic vrea să implementeze testarea HIV „opt-out” / Sursa foto: Getty Images/ FluxFactory

Anglia vrea să elimine complet noile cazuri de HIV până în 2030, iar autoritățile lansează un plan amplu care include testare automată în secțiile de Urgență (A&E). De asemenea, un alt obiectiv important este reintegrarea în tratament a pacienților care au abandonat îngrijirea medicală, potrivit The Guardian.

Planul va fi prezentat luni, de Ziua Mondială HIV/SIDA, și vizează readucerea în tratament a miilor de persoane care au abandonat îngrijirea medicală.

De asemenea, guvernul britanic vrea să implementeze testarea HIV „opt-out”, adică realizată automat în cadrul analizelor uzuale, în spitalele din zonele cu cele mai mari rate ale infecțiilor, precum Londra și Manchester. Măsura face parte dintr-un pachet de 170 de milioane de lire.

„Astăzi, persoanele care trăiesc cu HIV pot avea o viață lungă și sănătoasă și nu pot transmite virusul altora. Este un progres extraordinar”, a declarat ministrul Sănătății, Wes Streeting.

„Putem însă merge și mai departe. Eliminarea noilor transmiteri până în 2030 este un obiectiv ambițios, dar guvernul este hotărât să îl atingă”, a mai precizat acesta.

După pandemie, s-a înregistrat o scădere constantă a testărilor, iar numărul de cazuri a început din nou să crească.

Însă, cu toate acestea, ca urmare a noilor tratamente, HIV este acum o afecțiune gestionabilă.

De asemenea, potrivit unui raport al National AIDS Trust publicat în septembrie, aproximativ una din zece persoane diagnosticate cu HIV nu mai este în evidența medicilor.

Noul plan își propune să îi readucă în sistemul medical și să intensifice testarea, astfel încât transmiterea virusului să continue să scadă.

„Astăzi, persoanele care trăiesc cu HIV pot avea o viață lungă și sănătoasă și nu pot transmite virusul altora. Este un progres extraordinar”, a mai declarat ministrul Sănătății, Wes Streeting.

„Putem însă merge și mai departe. Eliminarea noilor transmiteri până în 2030 este un obiectiv ambițios, dar guvernul este hotărât să îl atingă”, a mai transmis acesta.

Departamentul pentru Sănătate a anunțat că își va concentra eforturile asupra celor aproximativ 5.000 de persoane care au ieșit din evidențele medicale, din motive precum probleme de sănătate mintală, dependențe, sărăcie sau teama de stigmatizare.

De altfel, noul program urmărește ca în spitalele unde va funcționa sistemul de testare automată, personalul va primi instruire anti-stigmatizare, pentru a le asigura pacienților acces la îngrijire fără teamă de discriminare.