Nu există o legătură dovedită între autism şi administrarea de paracetamol în timpul sarcinii, arată un nou studiu

1 minut de citit Publicat la 12:22 10 Noi 2025 Modificat la 12:23 10 Noi 2025

Datele disponibile în prezent sunt insuficiente pentru a demonstra o legătură între expunerea la paracetamol in utero şi autism şi tulburarea de deficit al atenţiei (ADHD) în timpul coplăriei", arată studiul. Foto: Getty Images

Un nou studiu vast, publicat luni în revista medicală britanică British Medical Journal (BMJ), reiterează că "nimic nu permite, potrivit cunoştinţelor ştiinţifice actuale, să se stabilească o legătură între administrarea paracetamolului în timpul sarcinii şi apariţia unor tulburări autiste la copil". Acest studiu demontează declaraţiile lui Donald Trump din septembrie, scrie AFP.

Datele disponibile în prezent sunt insuficiente pentru a demonstra o legătură între expunerea la paracetamol in utero şi autism şi tulburarea de deficit al atenţiei (ADHD) în timpul coplăriei", arată studiul.

Preşedintele american Donald Trump a sugerat în mai multe rândui că există o astfel de legătură. În septembrie, el le-a cerut în mod explicit femeilor însărcinate să nu ia paracetamol.

Comunitatea ştiiinţifică a denunţat larg aceste afirmaţii, subliniind că aceasta nu reţine o astfel de legătură şi că paracetamolul, comercializat sub numele de "Tylenol" în Statele Unite este, din contră, analgezicul preferat al femeilor însărcinate, spre deosebire de aspirină sau ibuprofen, care prezintă un risc dovedit la adresa fătului.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a insiatat, imediat după declaraţiile lui Donald Trump, asupra lipsei dovezilor unei asemenea legături. Studiul publicat de către revista medicală britanică BMJ consolidează acest consens.

El nu are la bază cercetări noi, ci prezintă cel mai complet şi mai precis tablou, în prezent, a situaţiei actuale a cunoştinţelor, fiind o "recapitulare generală".

Acest tip de lucrare compilează alte studii care, la rândul lor, au încercat să să prezinte un bilanţ al cunoştinţelor. Pe scurt, este vorba despre o sinteză a sintezelor.

Mai multe studii au sugerat, într-adevăr, o posibilă legătură între paracetamol şi autism sau ADHD. Însă calitatea lor este "slabă" sau "extrem de slabă", potrivit autorilor studiului BMJ, iar de cele mai multe ori ele nu iau suficiente măsuri pentru a exclude alţi factori - ca de exemplu predispoziţii genetice sau probleme de sănătate ale mamei.

Aceste critici vizează un studiu publicat în 2025 în revista Environmental Health, citat cu regularitate de către administraţia Trump.

Studiul sugera că este posibilă o legătură, însă fără să demonstreze că există o legătură.

"Studiul are la bază o metodologie de mare calitate, care confirmă ceea ce experţii repetă în întreaga lume", spune profesorul de Obstetrică de la University College London, Dimitrios Sassiakos.