Pacienții români așteaptă mai mult de 2 ani pentru tratamentele inovatoare: „Patologia avansează, sănătatea e pusă în pericol”

Pacienții cu boli grave sunt nevoiți să aștepte mai bine de 2 ani pentru a avea acces la medicamentele inovatoare compensate / Foto: Getty Images

Tratamentele inovatoare pot salva viețile zeci de mii de pacienți din țara noastră. Din păcate, România rămâne printre țările cu cel mai lent acces la medicamente inovatoare din Uniunea Europeană (UE). Doar unul din cinci tratamente aprobate în UE ajunge la pacienții români prin compensare, iar timpul de așteptare depășește 2 ani. Astăzi avem peste 170 de indicații terapeutice în așteptare, dintre care 41 așteaptă de mai bine de 2 ani și mai îngrijorător este că 94 de indicații sunt fără alternativă terapeutică.

Pacienții cu boli grave sunt nevoiți să aștepte mai bine de 2 ani pentru a avea acces la medicamentele inovatoare compensate. O așteptare care de multe ori le fură șansa la viață.

„Boala nu așteaptă și mulți dintre acești pacienți nu au soluții terapeutice la ora actuală. Gândiți-vă că vorbim de boli rare, unde mai puțin de 5% dintre pacienți au acces la tratament. Vorbim de boli oncologice, unde cu cât patologia avansează, cu atât starea de sănătate este pusă în pericol, viața este pusă în pericol”, a declarat Radu Gănescu, președinte C.O.P.A.C.

Există însă soluții care pot readuce speranța astfel încât pacienții români să aibă aceleași drepturi la viață ca cei din alte state europene, unde timpul de așteptare este de doar câteva luni.

„Fiecare zi este cea mai prețioasă zi posibilă, pentru că nu știm dacă mai supraviețuim sau nu.

Aprobarea și autorizarea medicamentelor în România se poate face într-un într-o formă mult mai ușoară, mult mai facilă. Să nu mai stăm pentru acele evaluări un an, un an jumate și să le facem într-un termen mult mai predictibil. Al doilea lucru, un sistem mult mai facil de acces al medicamentelor care nu au altă alternativî în piață”, a mai declarat Radu Gănescu, președinte C.O.P.A.C.

Producătorii de medicamente atrag atenția că distanța între înregistrarea unui tratament la nivel european și accesul acestuia pentru pacienții români este foarte mare.

„Avem în acest moment 170 de indicații evaluate pozitiv, care așteaptă intrarea în listele de medicamente compensate și gratuite, aproximativ 100 dintre acestea neavând în acest moment alternativă terapeutică. Peste 40 de medicamente așteaptă de peste 2 ani. Efectele negative sunt și asupra sistemului sanitar și chiar asupra întregii economii, prin costuri adiționale, prin creșterea numărului spitalizărilor, prin reducerea productivității muncii”, a declarat Claudiu Cheleș, vicepreședinte A.R.P.I.M.

De aceea, A.R.P.I.M. atrage atenția că sunt necesare măsuri urgente care să ofere pacienților accesul la timp la tratamentele inovatoare.

„Accesul se referă la reluarea periodică și îmbunătățirea listei de medicamente compensate și gratuite într-un cadru european modern. Accelerarea se referă la îmbunătățirea cadrului legislativ farmaceutic, cu includerea, de ce nu, și a digitalizării și a noilor norme europene.

Discutăm de un cadru pozitiv pentru industria farmaceutică, cu elemente care țin de stimularea investițiilor, de la studii clinice până la capacități de cercetare, inovare și chiar producție și, nu în ultimul rând, un dialog continuu care să prioritizeze sănătatea și investițiile în sănătate”, a mai declarat Claudiu Cheleș, vicepreședinte A.R.P.I.M.

Forumul inovației 2025, organizat de A.R.P.I.M., aduce în prim-plan provocările cu care ne confruntăm azi, dar și ce soluții concrete pot fi implementate astfel încât pacienții români să aibă acces mai rapid la tratamentele salvatoare de vieți.