Societatea Română de Chirurgie Estetică reacționează ferm la acuzațiile aduse chirurgului plastician de depășire a competenţelor

2 minute de citit Publicat la 14:35 27 Noi 2025 Modificat la 14:35 27 Noi 2025

Fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

În timpul efectuării intervențiilor de rinoplastie, chirurgul plastician poate și trebuie să abordeze prin tehnici chirurgicale specifice, sau conexe, orice structură a piramidei nazale, inclusiv septul nazal și cornetele nazale, se arată într-un comunicat dat joi publicităţii de Societatea Română de Chirurgie Estetică.

"Chirurgul plastician trebuie să se asigure că în urma remodelării complexe a piramidei nazale, toate unitățile anatomice sunt remodelate în așa fel încât, rezultatul final să fie unul optim, atât din punct de vedere al formei (aspectului estetic), dar și funcțional.

SRCE urmărește cu real interes cazul medical dezbătut recent în mass-media, care face referire la acuzațiile aduse unui reputat coleg medic din specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, de depășire a competenței profesionale, în legătură cu efectuarea unei operații de rinoplastie însoțită de septoplastie și remodelarea cornetelor nazale.

Menționăm faptul că pregătirea în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă este una deosebit de complexă, cu caracter pluridisciplinar, abordând o gamă extrem de variată de proceduri și tehnici chirurgicale, având ca scop principal reconstrucția unităților anatomice și a țesuturilor cu redarea sau optimizarea funcției acestora, la nivelul întregului organism.

Conform “Curriculum de pregătire în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă - elaborat si publicat de Ministerul Sănătății, citam urmatoarele: Chirurgia Plastică, Estetică și Microchirurgia Reconstructivă este o specialitate chirurgicală cu caracter interdisciplinar care tratează pacienți cu defecte sau deformități congenitale sau dobândite. Defectele dobândite pot rezulta în urma bolilor sistemice, a traumatismelor, a arsurilor, a patologiilor tumorale, degenerative sau a îmbătrânirii.

Obiectivul specialității este restaurarea sau îmbunătățirea funcției și a aspectului prin proceduri corectoare și sau reconstructive.”

O altă particularitate a acestei specialități o reprezintă diversitatea extremă a patologiei abordate.

Chirurgul de chirurgie plastică trebuie să deprindă tehnici și abilități specifice chirurgiei reconstructive generale, chirurgiei mâinii, microchirurgiei, chirurgiei pediatrice specifice, tratamentului arsurilor și nu în ultimul rând chirurgiei estetice", se arată în comunicat.

"Pregătirea în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, care este racordată prin curriculum, structură și durată la cadrul european general, abordează tratamentul chirurgical al unor structuri anatomice diverse, printre care și piramida nazală. Aceasta trebuie tratata ca o entitate complexă și unitară.

Chirurgul plastician are abilitățile necesare la sfârșitul perioadei de pregătire în rezidențiat, certificate prin examenul de dobândire a titlului de medic specialist, să abordeze din punct de vedere chirurgical orice structură a piramidei nazale.

În timpul efectuării intervențiilor de rinoplastie, chirurgul plastician poate și trebuie să abordeze prin tehnici chirurgicale specifice, sau conexe, orice structură a piramidei nazale, inclusiv septul nazal și cornetele nazale.

Chirurgul plastician trebuie să se asigure că în urma remodelării complexe a piramidei nazale, toate unitățile anatomice sunt remodelate în așa fel încât, rezultatul final să fie unul optim, atât din punct de vedere al formei (aspectului estetic), dar și funcțional. Prin urmare, considerăm că în acest caz acuzația de depășire a competenței este injusta și lipsită de fundament", mai spune Societatea Română de Chirurgie Estetică.