Un companie crypto a lansat un medicament extrem de controversat, stârnind neliniște în rândul experților

Substanța ar fi dedicată personalului de intervenție sau militarilor care ar putea intra în contact cu opioide puternice. Foto. Getty Images

De când Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a început să folosească inteligența artificială pentru a „accelera” procesul de aprobare a medicamentelor, limitele a ceea ce poate ajunge pe piață se extind tot mai mult. De foarte multe ori, chiar în direcții neobișnuite.

Un bun exemplu ar fi Tharimmune Inc., o companie din zona criptomonedelor, care a primit recent „feedback pozitiv” din partea FDA pentru un medicament numit Nalmefene, înregistrat clinic ca TH104. Conform publicației Filter, substanța este dezvoltată ca o versiune cu efect prelungit a Nalaxonului, agentul folosit pe scară largă pentru reversarea overdossurilor de opioide, ale cărui efecte se estompează de obicei în 20 până la 90 de minute.

Nalaxonul este simplu de administrat, inclusiv de persoane fără pregătire medicală, prin spray nazal, și este accesibil în multe locuri, fie fără prescripție, fie prin programe de reducere a riscurilor. Nalmefena, în schimb, este gândită pentru situații diferite — și nu fără controverse. Potrivit Filter, nu ar fi destinată persoanelor dependente care suferă un supradozaj, ci personalului de intervenție sau militarilor care ar putea intra în contact cu opioide puternice. Mai mult, ar putea chiar să crească riscul de supradozaj fatal în rândul consumatorilor de droguri.

Problema este că ideea unui supradozaj cu fentanil prin simplul contact al pielii este considerată de specialiști drept aproape imposibilă. Pentru a produce efecte, substanța ar trebui ingerată, injectată sau inhalată. Cu toate acestea, numeroși ofițeri de poliție și agenții de aplicare a legii continuă să repete mitul potrivit căruia atingerea accidentală a fentanilului ar putea ucide un prim-responder.

Această percepție eronată creează dificultăți reale în interacțiunile cu persoane vulnerabile. Biroul pentru Răspuns la Supradozaje din Maryland avertizează că „ideea că ai putea suferi un supradozaj doar răspunzând la o urgență face ca persoana aflată în criză să pară toxică, de neatins și periculoasă”.

Ceea ce complică și mai mult lucrurile este faptul că Tharimmune se prezintă în mod deschis ca o companie din industria cripto, cu o divizie separată pentru cercetare farmaceutică — un model de afaceri rar întâlnit.

„Tharimmune, Inc. promovează adoptarea instituțională a tehnologiilor blockchain și digitalizarea piețelor financiare prin strategia trezoreriei digitale Canton Coin”, se laudă site-ul companiei. „Tharimmune operează, de asemenea, o divizie biotehnologică aflată în fază clinică.”

Canton Coin este un activ digital conectat la „The Canton Network”, un blockchain privat, conceput pentru a lega active corporative de rețea — inclusiv medicamentul Nalmefenă al Tharimmune. Cum va influența acest model dezvoltarea medicamentului rămâne deocamdată neclar, dar dacă substanța va obține aprobarea finală a FDA, ar deveni prima de acest fel.