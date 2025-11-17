Sebastian a investit 25.000 de dolari în criptomonede și în 6 ani a ajuns la o avere uriașă. Spune însă că nu ar mai face asta

Publicat la 23:45 17 Noi 2025

Sebastian și Julia Marquez nu au avut niciodată locuri de muncă plătite cu salarii mari, dar au o avere de peste 1 milion de dolari datorită în mare parte investițiilor în criptomonede. Foto: Getty Images

Sebastian și Julia Marquez nu au avut niciodată locuri de muncă plătite cu salarii mari, dar au o avere de peste 1 milion de dolari datorită în mare parte investițiilor în criptomonede, care au ajuns în prezent să fi evaluate la aproximativ 400.000 de dolari americani, scrie CNBC.

Sebastian, de 28 de ani, și soția lui, de 26 de ani, locuiesc în Strathroy, Ontario.

În 2019, Sebastian, care câștigase bani ca agent imobiliar și din slujba la Walmart, a investit în jur de 10% din averea sa de atunci, aproximativ 25.000 de dolari, în criptomonede.

De atunci, valoarea bitcoin în dolari canadieni a crescut cu aproximativ 2.000%, iar cea a ethereum cu aproximativ 2.500%. Dar lucrurile ar fi putut evolua la fel de ușor în sens invers, subliniază el.

„Privind în urmă, cel mai probabil nu aș fi făcut această investiție.Eram foarte îngrijorat de acea investiție încă de la început. A fost un pariu pe care l-am făcut la vremea respectivă și, din fericire, a dat roade”, spune Sebastian.

Astăzi, cuplul preferă să aloce aproximativ 15% din venitul lunar către investiții cu randament mai previzibil, adaugă Sebastian.

Investitorii ar trebui să se gândească de două ori înainte de a aloca sume mari criptomonedelor, spune Patrick Huey, consultant financiar certificat. Potrivit acestuia, criptomonedele sunt mai puțin fiabile decât acțiunile deoarece nu au un activ suport, nu generează dividende, au o valoare care „fluctuează puternic” și sunt rareori folosite ca monedă digitală.

În Statele Unite, 42% dintre investitorii Gen Z cu vârste între 18 și 27 de ani au declarat că dețin criptomonede, potrivit unui raport YouGov din 2025, realizat pe un eșantion de 13.000 de investitori care și-au exprimat intenția de a investi în următorul an. Doar 11% au raportat că dețin un fond tranzacționat la bursă (ETF) și doar 26% că dețin acțiuni.

Este în regulă „să experimentezi” cu investiții precum crypto sau acțiuni-memă, dar acestea ar trebui să reprezinte sub 5% din portofoliul total, din cauza incertitudinii care le caracterizează, spune Jaime Bosse, consultant financiar certificat și consilier senior la CGN Advisors în Manhattan, Kansas.

În ceea ce îi privește pe Sebastian și Julia, cuplul nu intenționează să mai cumpere criptomonede, însă vor păstra activele deja deținute în „viitorul previzibil”, spune Sebastian.