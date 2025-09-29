Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Ce ţinute au purtat mirii şi ce cadru au ales pentru ceremonie

Selena Gomez, o personalitate remarcantă a muzicii și a filmului, s-a căsătorit cu producătorul Benny Blanco într-o ceremonie elegantă și intimă. Sursa foto: captura Instagram/selenagomez

Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco, iar ceremonia a fost organizată în acest weekend alături de prieteni și familie şi a avut loc în Santa Barbara, California, Statele Unite ale Americii.



Selena Gomez, o personalitate remarcantă a muzicii și a filmului, s-a căsătorit cu producătorul Benny Blanco într-o ceremonie elegantă și intimă care a devenit virală în întreaga lume în câteva minute, după ce vedeta a postat imaginile pe contul său de Instagram, relatează Corriere della Sera.



Cântăreața americană a purtat o rochie albă, semnată Ralph Lauren, demnă de o divă de altădată, în timp ce mirele Benny Blanco şi-a făcut apariţia într-un smoking închis la culoare.



Decorul ceremoniei a fost o vilă albă pierdută în peisajul rural din Santa Barbara, iar la nuntă au participat aproximativ 170 de invitați speciali: de la Taylor Swift la Paul Rudd, până la omniprezenții Steve Martin și Martin Short, colegii și prietenii Selenei din serialul „Only Murders in the Building”. Dar detaliul care a topit milioane de inimi a fost comentariul lui Blanco de sub postare: „Soția mea în viața reală”.





După ani de colaborări, de la „Same Old Love” la „I Can't Get Enough”, lucrurile au început să se schimbe în 2023, odată cu hitul „Single Soon”, produs de Blanco. Apoi a sosit anunțul relației lor, logodna lor în decembrie 2024 și, în final, împlinirea relaţiei lor cu albumul comun „I Said I Love You First”, lansat în mai anul trecut: 15 piese, un manifest al iubirii lor intime și puternice.



Într-un interviu recent, Selena a spus că se simte „în siguranță” într-o relație pentru prima dată în viaţa sa. După ani în lumina reflectoarelor și la fel de mulți în singurătate, a găsit un refugiu senin şi liniştit în relaţia cu Benny. „Acum zece ani, nu aș fi putut accepta dragostea necondiționată pe care mi-o oferă”, a mărturisit ea, dezvăluind o maturitate emoțională rară în rândul vedetelor. Fără titluri în tabloide, nici exhibiționism alimentat de bârfe, Selena și Benny au ales o poveste tandră, departe de exagerări. Și-au dezvăluit relaţia firesc printr-un cântec, un zâmbet, o dedicație sau ţinându-se de mână pe covorul roșu al Premiilor Emmy din 2025.

Ţinutele cuplului au fost create de Ralph Lauren, care i-a îmbrăcat într-o sobrietate clasică, perfectă pentru tonul ceremoniei.

Acum, Selena Gomez și Benny Blanco sunt soț și soție. Ea, o fostă vedetă Disney devenită actriță apreciată (Emilia Pérez este cel mai recent rol principal al ei), antreprenoare și activistă. El, unul dintre cei mai influenți producători de pe scena muzicală contemporană, cu hituri create pentru Katy Perry, Britney Spears și Kesha. Împreună, sunt un cuplu care spune povestea unei iubiri moderne, dar profund romantice, construită pe încredere, complicitate, dar şi pe o coloană sonoră de vis.