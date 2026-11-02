4 astronauți de la NASA s-au izolat pentru un experiment care a simulat viața pe Marte. După 378 de zile s-au întors la realitate

3 minute de citit Publicat la 08:51 02 Noi 2026 Modificat la 09:23 02 Noi 2026

Pentru acest experiment, NASA a construit un habitat imprimat 3D care simulează condițiile de pe Marte, cu o suprafață de 158 de metri pătrați. Foto: Profimedia Images

În urmă cu mai bine de un an, patru astronauți de la NASA s-au izolat voluntar în cadrul unui experiment de simulare a vieții pe Marte, care să îi pregătească pentru o potențială viitoare misiune pe Planeta Roșie. După 378 de zile, cei patru s-au întors la lumea reală, la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston, relatează Reuters.

„A fost un an al naibii de greu....astronauți analogi care au trăit în captivitate de bună voie”, a spus Ellen Ellis, ofițerul medical al misiunii CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), într-un discurs susținut sâmbătă la Centrul Spațial Johnson, după ce a ieșit din izolare alături de cei trei colegi de echipaj.

Pentru acest experiment, NASA a construit un habitat imprimat 3D care simulează condițiile de pe Marte, cu o suprafață de 158 de metri pătrați. Cei patru astronauți au intrat în acest „laborator” la data de 19 octombrie 2025. Timp de 378 de zile, aceștia au îndeplinit sarcini precum cultivarea plantelor în sol marțian simulat și au menținute comunicarea cu oficialii NASA, cu întârzieri menite să reproducă dificultățile inerente comunicațiilor interplanetare.

Agenția spațială a SUA, care a explorat Marte cu ajutorul roverelor robotizate și al sondelor spațiale aflate pe orbită, și-a propus să trimită o misiune cu echipaj uman pe Marte încă din anii 2030. Înainte de acest moment însă, agenția intenționează să trimită din nou astronauți pe Lună, pentru prima dată din 1972.

„Avem o fereastră tot mai îngustă de oportunitate pentru a menține dominația SUA în spațiu”, a spus Ellis.

Ea a menționat academia pentru pregătirea operațiunilor legate de spațiu, promovată de administrația președintelui Donald Trump, precum și planurile pentru construirea unei baze lunare.

„Să profităm de această oportunitate, să conducem prin intermediul științei, care va aduce beneficii economiei noastre, și să ne asigurăm că moștenirea noastră în spațiu va dăinui pentru copiii și nepoții noștri”, a declarat Ellis.

Ceilalți membri ai echipajului au fost comandantul misiunii, Ross Elder, responsabilul cu activitățile științifice, Matthew Montgomery, și inginerul de zbor, James Spicer.

„În ceea ce privește Marte, riscurile sunt uriașe. Dar, prin căutarea cunoașterii, o viziune puternică și leadership, creativitate, perseverență, muncă susținută și o bază extraordinară, obiectivul de a trimite oameni pe Marte nu este doar realizabil, ci chiar inevitabil”, a spus Elder, după ce a ieșit din izolare.

Echipajul va participa la două săptămâni de evaluări post-misiune și sesiuni de analiză alături de oamenii de știință ai NASA.

After more than a year on a simulated Mars mission that will help us better prepare for future long-duration stays on the Moon and Mars, four crew members will "return" to Earth. Watch the crew exit live: https://t.co/VBpDUHwPf2 https://t.co/DYtRTwLt8i — NASA (@NASA) October 30, 2026

Agenția a precizat că urmărește să afle ce este necesar pentru ca astronauții să se adapteze la rutina și solicitările vieții de zi cu zi în misiuni de lungă durată dincolo de Pământ, astfel încât să își mențină sănătatea, productivitatea și legătura cu ceilalți.

Aceasta a fost cea de-a doua misiune CHAPEA a NASA. O altă echipă formată din patru astronauți a intrat în izolare la Centrul Spațial Johnson pentru 378 de zile între 2023 și 2024.

Vanessa Wyche, directoarea Centrului Spațial Johnson, i-a întâmpinat pe membrii echipajului la ieșirea din izolare.

Ea a declarat că aceștia au reușit să trăiască folosind resurse limitate, să își întrețină habitatul și să desfășoare operațiuni care simulau o misiune pe Marte.

Wyche a remarcat și modul în care echipajul a gestionat comunicațiile interplanetare simulate, în care exista un interval de așteptare între transmiterea mesajelor și primirea răspunsurilor.

„Aceste întârzieri necesită răbdare, planificare atentă și un grad mai mare de independență, calități esențiale pentru viitorii astronauți care vor călători la milioane de kilometri distanță de casă”, a declarat Wyche.

Wyche a spus că lecțiile învățate de echipajul CHAPEA și experiențele acumulate de membrii săi vor contribui la pregătirea drumului pentru viitoarele misiuni, mai întâi pe Lună și, „într-o bună zi, pe Marte”.

Cei patru astronauți au vorbit despre anul petrecut în izolare la podcastul NASA.



