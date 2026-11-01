Supersonicul „silențios” al NASA traversează pentru prima dată SUA. X-59 ar putea schimba regulile aviației

3 minute de citit Publicat la 19:45 01 Noi 2026 Modificat la 19:48 01 Noi 2026

Aeronava se îndreaptă spre Florida. Sursă foto: Captură video X

Avionul supersonic experimental X-59 al NASA a fost surprins miercuri în timp ce zbura deasupra Statelor Unite, la un an de la primul său zbor. Aeronava se îndreaptă spre Florida, unde urmează să ajungă la Centrul Spațial Kennedy al NASA, relatează The Times of India.

Șeful NASA, Jared Isaacman, a confirmat zborul aeronavei prin intermediul platformei X, după ce au fost distribuite mai multe videoclipuri pe rețelele sociale.

El a adăugat un comentariu la una dintre aceste postări, în care a scris: „O captură grozavă... X-59 se îndreaptă spre @NASAKennedy”.

NASA’s X-59 “quiet” supersonic jet has completed a year of flight testing and is now crossing the US for the first time, on its way to Kennedy Space Center in Florida. It left Edwards Air Force Base in California on Oct. 28, exactly a year after its first flight, and is stopping in El Paso, Fort Worth and Birmingham with chase planes alongside. It will be on static display at the MAX POWER airshow on Nov. 7–8. The jet was built by Lockheed Martin. It is designed to cruise at Mach 1.4 at 55,000 feet and to produce a soft “sonic thump” of about 75 decibels, roughly as loud as a car door closing, instead of a full sonic boom. Its very long nose shapes the shockwaves, and because it has no front windshield the pilot sees ahead through a camera-based vision system. The X-59 first broke the sound barrier on June 5, 2026, has flown more than 40 times, and has reached top marks of Mach 1.53 and over 56,000 feet. Next, NASA will measure the actual noise on the ground and fly over communities to gauge public reaction. The data is meant to help regulators decide whether to allow commercial supersonic flights over land, which the US has banned since 1973. https://t.co/KDA8kRbBjW — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

Zborul a fost escortat de un F-15, un F/A-18 și un Gulfstream C-20. Evenimentul coincide cu aniversarea primului zbor al aeronavei, efectuată în data de 28 octombrie 2025.

Într-o postare pe X, NASA a transmis că X-59 a continuat să atingă noi altitudini și viteze în cadrul testelor de zbor.

Agenția a mai precizat că, în cadrul primului zbor, X-59 a ajuns la o altitudine de aproximativ 3.660 de metri, a atins o viteză de 370 de kilometri pe oră și a rămas în aer timp de 67 de minute.

Cabina de pilotaj este amplasată la jumătatea aeronavei

Potrivit NASA, avionul X-59 are o lungime de aproximativ 30 de metri și o lățime de 9 metri. Acesta se remarcă prin vârful foarte lung și îngust, care reprezintă aproape o treime din lungimea aeronavei.

Forma sa este concepută pentru a distribui undele de șoc generate în timpul zborului supersonic, în așa fel încât să fie împiedicate să se combine și să producă zgomotul puternic al „boom-ului sonic” auzit de obicei la sol.

Aeronava este propulsată de un singur motor montat în partea superioară a fuselajului. NASA a transmis că această poziționare direcționează zgomotul motorului în sus, în timp ce partea inferioară a aeronavei contribuie la prevenirea combinării undelor de șoc.

Cabina de pilotaj este amplasată aproape la jumătatea lungimii aeronavei și nu are un geam convențional orientat spre față. În schimb, piloții utilizează sistemul de vizibilitate externă al NASA, care combină camere și ecrane de înaltă rezoluție pentru a oferi o vedere în față și sub aeronavă.

NASA a mai precizat că este o aeronavă de cercetare experimentală, nu un prototip de avion de pasageri și nu va transporta niciodată pasageri. Potrivit experților, X-59 ar putea schimba regulile aviației.

Rezultatele testele i-ar putea ajuta pe ingineri să evalueze standardele de zgomot și posibilitatea de a permite zboruri supersonice comerciale deasupra uscatului.