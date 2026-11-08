Descoperire arheologică rară: Semințe de canabis, vechi de aproape 3.000 de ani, au fost găsite într-un mormânt antic din Siberia

3 minute de citit Publicat la 10:00 08 Noi 2026 Modificat la 10:19 08 Noi 2026

Mormântul este situat în Valea Uyuk și conține rămășițele diverselor persoane de rang înalt. Foto: T. Wallace & G. Caspari/Frozen Corpses Golden Treasures via CNN Newsource

Arheologii au descoperit cele mai vechi dovezi ale consumului de canabis în scopuri psihoactive într-un mormânt vechi de aproape 3.000 de ani, potrivit unui nou studiu publicat, joi, în revista Science. „Cercetătorii au descoperit semințe de canabis conservate și păr uman în mormântul monumental al elitei din sudul Siberiei”, a declarat pentru CNN autorul principal al studiului, Gino Caspari, cercetător la Universitatea din Berna, Elveția.

„Există multe speculații despre utilizarea preistorică a medicamentelor pe bază de plante, dar prin această descoperire suntem capabili să demonstrăm că există o bază pentru aceasta”, a spus el.

Mormântul este situat în Valea Uyuk și conține rămășițele diverselor persoane de rang înalt. Caspari și colegii săi lucrează acolo din 2017, descoperind dovezi că mormântul datează de acum 2.800 de ani, în timpul celei mai vechi perioade scitice.

Foto: T. Wallace & G. Caspari/Frozen Corpses Golden Treasures via CNN Newsource

„Aceștia erau călăreți nomazi, cunoscuți pentru abilitatea lor de a trage de pe cal și pentru obiectele lor rafinate din aur”, a spus el.

La fața locului, Caspari și colegii săi au observat mici puncte negre în mormânt și au reușit să le identifice drept semințe de canabis. În cele din urmă, au recuperat peste 1.400 dintre acestea și au folosit datarea cu radiocarbon pentru a stabili că sunt acolo de aproximativ 2.800 de ani.

Analiza rămășițelor antice

De asemenea, au găsit păr uman conservat, pe care l-au testat folosind un spectrometru de masă.

„Rămășițele vegetale care au supraviețuit, vechi de aproape 3.000 de ani, sunt extrem de rare”, a spus Caspari, explicând că, „în general sunt prost conservate”.

„Este și mai rar să le găsești în combinație cu țesuturi moi umane, cum ar fi părul, ceea ce, în esență, ne permite să testăm antidrog o persoană care este moartă de trei milenii”, a adăugat el.

Analiza a arătat că părul a fost testat pozitiv pentru THC (delta-9-tetrahidrocanabinol), principalul compus psihoactiv din canabis, precum și pentru canabinol, un compus chimic produs atunci când THC este expus la aer.

„A fost pur și simplu un moment uimitor”, a spus Caspari, care a precizat că descoperirea ne îmbogățește înțelegerea istoriei consumului de canabis.

Până în prezent, oamenii de știință găsiseră dovezi potrivit cărora canabisul era cultivat în Asia de Est acum cel puțin 6.000 de ani, probabil pentru semințele sale bogate în ulei, potrivit unui comunicat al cercetătorilor.

Dovezi ale utilizării plantei pentru efectele sale de alterare a minții au fost găsite anterior încă de acum 2.500 de ani, inclusiv în practicile rituale din Asia Centrală.

„Consumul de canabis trebuie privit într-un context ritualic și ar putea fi legat de credințe șamanice”, a subliniat Caspari.

„Deoarece avem zeci de cai sacrificați și câteva potențiale sacrificii umane, este posibil ca acestea să fi fost folosite și pentru a seda victimele înainte să li se întâmple ceva rău, dar nu putem dovedi asta. În mod surprinzător, se știu puține lucruri despre istoria culturală îndelungată a acestei culturi importante. De exemplu, nici măcar nu suntem siguri cum arată cu adevărat canabisul sălbatic”, a adăugat el.

Foto: T. Wallace & G. Caspari/Frozen Corpses Golden Treasures via CNN Newsource

„Acum avem cel puțin 3.000 de ani de consum de canabis psihoactiv pe continentul eurasiatic și se pare că în acel moment acesta se răspândise deja din China în Europa. Credem că acest lucru oferă un punct de ancorare cultural pentru dezbaterile actuale privind legalizarea și utilizarea medicală a plantei”, a adăugat Caspari.