Imagini spectaculoase pe cerul nopții cu „meduza spațială”. NASA explică fenomenul apărut după lansarea unei rachete Falcon 9

1 minut de citit Publicat la 09:28 15 Oct 2026 Modificat la 09:32 15 Oct 2026

Un fenomen spectaculos, supranumit „meduza spațială”, a putut fi observat pe cerul Floridei, după lansarea unei rachete Falcon 9 a companiei SpaceX, în cadrul celei de-a 35-a misiuni comerciale de aprovizionare a Stației Spațiale Internaționale pentru NASA.

Pe măsură ce racheta a urcat prin straturile superioare ale atmosferei, lumina Soarelui a iluminat pana de gaze de eșapament în expansiune, creând o formă luminoasă asemănătoare unei meduze, suspendată pe cerul nopții.

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Cum se explică fenomenul supranumit „meduza spațială”

Deși imaginile pot părea desprinsr dintr-un film science-fiction, fenomenul are o explicație fizică. Gazele evacuate de rachetă interacționează cu atmosfera rarefiată de la altitudini mari, iar pana de gaze captează lumina Soarelui înainte ca acesta să răsară la orizont. Un efect similar poate apărea și imediat după apus.

NASA a evidențiat fenomenul într-o postare despre imaginile surprinse deasupra Coastei Spațiale a Floridei, unde lansările rachetelor oferă uneori privitorilor asemenea spectacole vizuale.