Oamenii modifică genetic microbi și intenționează să-i trimită pe Marte cu racheta. Care este scopul

Microbii i-ar putea ajuta pe oameni să facă din Marte un Pământ mai mic. Foto: Getty Images

O companie americană a dezvoltat un microorganism despre care afirmă că ar putea ajuta într-o zi omenirea să colonizeze planeta Marte, notează Agerpres, care citează Space.com.

Oamenii au lansat aproape 50 de misiuni pe Marte din anii '60 ai secolului trecut, toate fiind robotizate. Datele colectate de acești roboți marțieni pregătesc terenul pentru un zbor cu echipaj uman pe Planeta Roșie, acest obiectiv fiind o prioritate ridicată atât pentru agențiile spațiale naționale, cât și pentru companiile private.

Extrem de probabil, echipajele umane care ajung pe Marte nu se vor baza doar pe resursele transportate de pe Pământ pentru a ridica o colonie acolo. Ele se vor vedea nevoite să utilizeze orice resurse pe care le pot descoperi pe planetă pentru a obține aer, hrană, apă, materiale de construcție și multe altele.

Cel mai radical rezultat posibil al acestei abordări este conceptul de terraformare a planetei Marte: transformarea lumii reci și aride, cu atmosferă rarefiată formată în principal din dioxid de carbon, într-un habitat propice vieții, așa cum o știm.

"Pe Marte, natura va face aceleași treburi pentru noi pe care le face pe Pământ: va crea sol fertil, adăpost, oxigen și hrană", a declarat pentru Space.com Erika DeBenedictis, CEO al Pioneer Labs din California, SUA.

Un microb pentru transformarea lui Marte într-un Pământ mai mic

O problemă în calea terraformării planetei Marte este că suprafața Planetei Roșii este în esență toxică. Deși materiile prime potențial utile pentru viața de pe Pământ se găsesc din abundență pe planetă, acestea sunt amestecate în sol cu toxine precum percloratul sau cu săruri care ar îngreuna creșterea pentru majoritatea organismelor.

Strategiile anterioare pentru cultivarea plantelor pe Marte includeau eliminarea acestor otrăvuri, aducerea de îngrășăminte suplimentare de pe Pământ sau evitarea completă a solului marțian și utilizarea hidroponiei - creșterea plantelor în soluții nutritive, fără sol.

Însă Pioneer Labs susține că aceste abordări nu sunt practice atunci când vine vorba de timp și cheltuieli.

Organizația a dezvoltat un microb, numit sPL.001, care poate trăi cu versiuni artificiale exacte din punct de vedere chimic ale solului, apei și atmosferei de pe Marte. Microorganismul face acest lucru prin îndepărtarea toxinelor sau prin adăugarea de îngrășăminte. Mai mult, el poate genera bioplastice: o clasă de materiale utilizate în prezent pe Pământ pentru articole diverse, precum pahare compostabile și filamente de imprimare 3D. Acestea ar putea fi utile pentru construirea de habitate pe Planeta Roșie.

"Marte are din abundență toate materiile prime pentru viață", subliniază șefa startup-ului californian. "Viața poate crește în întregime folosind nutrienții din regolitul marțian neprocesat. Acest lucru este special și diferit de alte locuri, cum ar fi Luna, care nu are nutrienți în regolit", adaugă ea.

Regolitul este stratul eterogen, neconsolidat, care acoperă roca de bază a unui corp ceresc.

Un microb care nu a funcționat din prima

Într-un nou studiu, oamenii de știință au dezvăluit cum au luat microbi de pe Pământ care puteau produce bioplastice și i-au expus treptat la condiții asemănătoare cu cele de pe Marte.

"Nu era evident că acest lucru va funcționa. Prima dată când am testat creșterea microbilor tereștri în condițiile de pe Marte, niciunul dintre ei nu a proliferat. A trebuit să continuăm și să testăm mult mai multe organisme, înainte să ne dăm seama că am avut doar ghinion prima dată", a explicat ", a explicat Erika DeBenedictis.

În cele din urmă, microbii testați de oamenii de știință au dezvoltat o toleranță pentru toxinele găsite în mod normal în solul marțian. "A fost revigorant să văd cum acești microbi încep să crească mai bine pe nutrienți simulați de pe Marte. Viața găsește întotdeauna o cale", a subliniat ea.

Pentru a supraviețui, noul microb trebuie să crească în interiorul unui bioreactor, să fie încălzit și protejat de temperaturile extreme, radiații și atmosfera marțiană rarefiată. De asemenea, microbul trebuie să primească o formă de atmosferă procesată care îi oferă valorosul nutrient azot, alături de o sursă de energetică sub formă de acetat, deoarece "aerul" marţian normal are niveluri de azot prea diluate pentru ca microbii să poată trăi.

Acest organism nu este fotosintetic, deci nu își poate produce propria hrană.

Cercetătorii au asigurat că aceste limitări garantează că microbul lor nu poate supraviețui dacă ar scăpa vreodată în mod necontrolat "afară" pe Marte. Altfel spus, aceste măsuri reduc riscul ca microbul să contamineze Planeta Roșie ca organism invaziv, mai ales dacă Marte și-ar fi dezvoltat vreodată viață proprie ce ar putea exista încă în acvifere subterane sau în cristale de sare antice.

Într-un al treilea studiu, oamenii de știință au estimat că, datorită microbului, planificatorii misiunilor ar putea încărca pe o singură rachetă tot ce este necesar pentru a construi un oraș pe Marte.

"Cea mai mare limitare a ceea ce am făcut este că Marte simulat nu este Marte real. Am reconstruit chimia relevantă a regolitului marțian cât de atent am putut din date de înaltă calitate din mai multe locații de pe planetă. Dar, în cele din urmă, adevăratul test va fi să facem acest lucru cu regolit marțian real", a conchis Erika DeBenedictis.