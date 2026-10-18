Orionidele 2026. Când este punctul maxim al ploii de stele

Anul acesta, observarea Orionidelor va fi îngreunată de Lună. Sursa foto: Profimedia Images

Ploaia de meteori Orionide revine în octombrie, oferind ocazia de a observa pe cer fragmente provenite de la una dintre cele mai cunoscute comete din istorie, cometa Halley. Fenomenul astronomic este activ între 2 octombrie și 7 noiembrie, iar în 2026 va atinge punctul maxim în noaptea de 21 spre 22 octombrie. În condiții ideale de observare, pot fi văzuți între 10 și 20 de meteori pe oră, potrivit Space.

Anul acesta, observarea Orionidelor va fi îngreunată de Lună, deoarece aceasta va fi aproape plină în acea perioadă. Lumina acesteia va face mai dificilă observarea meteorilor mai puțin strălucitori. Orionidele rămân însă un fenomen de urmărit, fiind cunoscute pentru viteza mare cu care traversează cerul și pentru dârele luminoase pe care le lasă în urmă.

Orionidele ating punctul maxim pe 21-22 octombrie

Punctul maxim al Orionidelor va fi în noaptea de 21 spre 22 octombrie 2026. Potrivit estimărilor, în condiții ideale pot fi observați aproximativ 10-20 de meteori pe oră.

Cel mai bun interval pentru observare este între miezul nopții și zorii zilei, când radiantul roiului de meteori, aflat în direcția constelației Orion, se ridică mai sus pe cer.

Lumina Lunii va reduce vizibilitatea meteorilor mai slabi, însă aceasta va apune în primele ore ale dimineții, lăsând înainte de răsărit o perioadă în care cerul va fi mai întunecat.

Pentru a observa Orionidele, nu este nevoie de telescop sau de binoclu. Este recomandată alegerea unui loc cât mai întunecat și observarea unei porțiuni cât mai mari de cer. De asemenea, ochii au nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a se adapta la întuneric.

Deși roiul poartă numele constelației Orion, nu este indicat să privești doar în direcția acesteia. Meteorii pot apărea în diferite zone ale cerului, iar cei care trec mai aproape de radiant lasă dâre luminoase mai scurte, fiind mai greu de observat.

Constelația Orion poate fi identificată cu ajutorul celor trei stele strălucitoare care formează centura sa: Alnilam, Mintaka și Alnitak. Orion este situată în apropierea ecuatorului ceresc și poate fi observată din întreaga lume.

Cum se formează Orionidele

Ploaia de meteori Orionide apare atunci când Pământul traversează norul de praf și particule de gheață lăsat în urmă de cometa 1P/Halley, cunoscută drept cometa Halley.

Când aceste fragmente pătrund în atmosfera Pământului, se încălzesc și produc dâre luminoase pe cer, cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

Orionidele se numără printre cele mai rapide roiuri de meteori. Potrivit NASA Science, particulele traversează atmosfera cu aproximativ 66 de kilometri pe secundă, cu numai cinci kilometri pe secundă mai puțin decât cele asociate ploii de meteori Leonide.

Viteza lor ridicată se explică prin faptul că Pământul întâlnește aproape frontal fluxul de particule provenite de la cometa Halley.

Potrivit UK Meteor Network, meteoriții Orionidelor observați în prezent provin din fragmente lăsate în urmă de cometă cu sute de ani în urmă. Orbita actuală a cometei Halley nu o aduce suficient de aproape de Pământ pentru a produce direct acest fenomen.

Cometa Halley are nevoie de aproximativ 76 de ani pentru a înconjura Soarele și este așteptată să revină în Sistemul Solar interior în 2061.

Numele cometei vine de la astronomul englez Edmond Halley, care a analizat relatări despre aparițiile unei comete în anii 1531, 1607 și 1682. El a ajuns la concluzia că era vorba despre același corp ceresc, care revenea periodic. Halley a prezis că aceasta va apărea din nou în 1758. Astronomul nu a mai trăit să-i vadă revenirea, însă cometa a primit ulterior numele său, în semn de recunoaștere a contribuției sale.