„Pușculițe” vechi de aproape 1.800 de ani, pline cu monede romane, descoperite într-un sat din Franța

Specialiștii cred că în total ar putea fi vorba de peste 40.000 de monede. Foto: Profimedia Images

Trei vase antice pline cu zeci de mii de monede romane au fost descoperite de arheologii din Franța îngropate în podeaua unei locuințe dintr-o așezare antică, probabil folosite ca formă de depozitare sigură. Mai exact, un fel de pușculițe improvizate, am spune azi, potrivit Live Science.

Cele trei amfore au fost descoperite la Senon, în nord-estul Franței, în timpul unor cercetări conduse de Institutul Național de Cercetare Arheologică Preventivă (INRAP). Specialiștii cred că în total ar putea fi vorba de peste 40.000 de monede.

Prima amforă cântărea peste 38 de kilograme, iar specialiștii estimează că în interior se aflau între 23.000 și 24.000 de monede. A doua, de aproximativ 50 de kilograme, ar fi conținut încă 18.000–19.000 de piese. Al treilea vas a fost scos cel mai probabil în Antichitate, în groapă rămânând doar trei monede în locul în care acesta a fost îngropat.

În zonă au mai fost descoperite și în trecut aproximativ 30 de astfel de depozite, motiv pentru care interesul principal al arheologilor nu este cantitatea impresionantă, ci faptul că monedele au fost găsite exact acolo unde erau folosite.

Monedele par să fi fost ascunse între anii 280 și 310 d.Hr., iar printre ele se află exemplare cu efigiile împăraților Victorinus, Tetricus I și Tetricus II, conducători ai așa-numitului Imperiu Galic, desprins temporar de Roma între 260 și 274, până la reunificarea forțată de Aurelian.

Economii pe termen lung, nu o ascunzătoare pripită

Vasele erau îngropate cu grijă în gropi bine construite, chiar în camera de zi a unei locuințe, iar gurile lor rămâneau la nivelul podelei, ceea ce arată că proprietarii aveau acces rapid la „economii”.

În două cazuri, câteva monede au fost găsite lipite de marginea vaselor, semn că au fost adăugate după ce amforele fuseseră deja îngropate, ca într-o pușculiță în care depui bani constant.

Cartierul respectiv avea clădiri din piatră, pivnițe și ateliere, iar în apropiere se afla o fortificație romană.

În primele decenii ale secolului al IV-lea, un incendiu masiv a distrus așezarea. Oamenii s-au întors pentru scurt timp, până la un al doilea incendiu, după care locul a fost abandonat. Iar „pușculițele” romane au rămas uitate timp de aproape două milenii.