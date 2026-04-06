Un astronaut și-a pierdut abilitatea de a vorbi în spațiu și nimeni nu știe de ce

Publicat la 12:18 06 Apr 2026

Astronautul Mike Fincke. Sursa foto: Hepta

Astronautul care a determinat prima evacuare medicală a NASA din acest an a declarat că medicii încă nu știu de ce i s-a făcut brusc rău pe Stația Spațială Internațională.

Veteranul a patru zboruri spațiale, Mike Fincke, a spus că lua cina pe 7 ianuarie, după ce se pregătise pentru o ieșire în spațiu programată pentru a doua zi, când s-a întâmplat incidentul.

Nu putea să vorbească și nu își amintește să fi simțit vreo durere, însă colegii săi de echipaj, îngrijorați, au intervenit imediat după ce l-au văzut în dificultate și au cerut ajutorul medicilor de zbor de la sol.

„A apărut complet din senin. S-a întâmplat incredibil de repede”, a declarat el într-un interviu pentru The Associated Press, de la Centrul Spațial Johnson din Houston, conform Science Alert.

Fincke, în vârstă de 59 de ani, colonel în retragere al Forțelor Aeriene, a spus că episodul a durat aproximativ 20 de minute și că după aceea s-a simțit bine. Spune că și acum se simte la fel.

Nu a mai experimentat niciodată ceva similar, nici înainte, nici după acel moment.

Medicii au exclus un infarct, iar Fincke a spus că nu se îneca, însă toate celelalte cauze sunt încă luate în calcul și ar putea avea legătură cu cele 549 de zile petrecute în imponderabilitate.

„Un fulger foarte, foarte rapid”

Se afla la cinci luni și jumătate de la începutul celei mai recente misiuni pe stația spațială când problema a apărut ca „un fulger foarte, foarte rapid”.

„Colegii mei au văzut clar că eram în dificultate”, a spus el, menționând că toți cei șase membri ai echipajului s-au adunat în jurul lui.

„Toată lumea a intervenit în doar câteva secunde.”

Fincke a spus că nu poate oferi mai multe detalii despre episodul medical. Agenția spațială vrea să se asigure că alți astronauți nu vor simți că intimitatea lor medicală este compromisă dacă li se întâmplă ceva, a explicat el.

Aparatul de ecografie de pe stația spațială a fost util în momentul incidentului, a spus Fincke, iar de la întoarcerea pe Pământ a trecut prin numeroase teste.

Potrivit lui, NASA analizează dosarele medicale ale altor astronauți pentru a vedea dacă au existat cazuri similare în spațiu.

„Nu ai dezamăgit pe nimeni”

Fincke a spus că încă se simte vinovat că problema sa de sănătate a dus la anularea ieșirii în spațiu – ar fi fost a zecea pentru el, dar prima pentru colega sa, Zena Cardman – și la întoarcerea mai devreme pe Pământ a acesteia și a celorlalți doi colegi.

Capsula SpaceX i-a adus înapoi pe 15 ianuarie, cu mai bine de o lună mai devreme decât era planificat, iar aceștia au fost duși direct la spital.

„Am fost foarte norocos să fiu extrem de sănătos. Așa că a fost o surpriză pentru toată lumea”, a spus el.

Fincke a încetat să își mai ceară scuze tuturor după ce noul administrator NASA, Jared Isaacman, i-a spus să nu o mai facă.

„Nu a fost vina ta. A fost spațiul, nu-i așa?”, l-au asigurat colegii săi. „Nu ai dezamăgit pe nimeni.”

Optimist din fire, Fincke speră în continuare că va putea reveni într-o zi în spațiu.