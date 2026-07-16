A fost dezvăluită cauza morții actorului Sam Neill. Starul din „Jurassic Park” învinsese cancerul

1 minut de citit Publicat la 09:59 16 Iul 2026 Modificat la 09:59 16 Iul 2026

Actorul Sam Neill, dr. Grant din Jurassic Park, a murit din cauza unei pneumonii. Foto: Getty Images

Actorul Sam Neill, celebru pentru rolul paleontologului Alan Grant din filmul-cult Jurassic Park, a decedat din cauza unei pneumonii, a anunţat joi agentul său, transmit AFP şi dpa, preluate de Agerpres.

"Sam a murit de pneumonie. Înainte de a se îmbolnăvi, Sam luptase cu curaj şi învinsese limfomul datorită unui nou tratament numit terapie CAR-T", a declarat agentul său, Philip Grenz, într-o intervenţie pe postul public de radio Radio New Zealand. "Am discutat cu familia sa şi doresc să clarific câteva detalii pentru fanii săi", a adăugat el.

Starul neozeelandez a decedat luni, la vârsta de 78 de ani, anunţase atunci familia sa într-un comunicat.

Actorul neozeelandez a urmat un tratament pentru limfom în ultimii ani, iar în 2026 a afirmat că se află în remisie datorită unei terapii genice care i-a modificat sistemul imunitar.

Reprezentanţii actorului au menţionat anterior că acesta se afla în remisie la momentul decesului.

"Întrucât Sam a fost un om extrem de discret, căruia nu-i plăcea tam-tam-ul, familia îi va aduce un ultim omagiu în cadrul unei ceremonii private care va avea loc la ferma sa din Noua Zeelandă, la o dată ce urmează să fie stabilită", a mai spus Philip Grenz.

Potrivit acestuia, actorul a filmat patru proiecte în ultimul an, toate urmând să fie lansate "în lunile următoare".

Sam Neill a devenit celebru la nivel mondial în 1993, interpretându-l pe Dr. Alan Grant în blockbusterul hollywoodian Jurassic Park, regizat de Steven Spielberg.

Cariera sa a cuprins zeci de alte producţii cinematografice şi de televiziune, precum Peaky Blinders şi The Hunt for Red October (Vânătoarea lui Octombrie Roşu). Actorul s-a remarcat şi în producţii neozeelandeze, cum ar fi The Piano (Pianul), regizat de Jane Campion şi lansat în 1993.