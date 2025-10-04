A murit Remo Girone, cunoscut publicului din România pentru rolul „Tano Carriddi” din „Caracatița”

Remo Girone, în una dintre scenele din serialul-fenomen "Caracatiţa". Sursa foto: Profimedia Images & Getty Images

Remo Girone, actorul italian care și-a datorat popularitatea în principal rolului lui Tano Cariddi din serialul TV "Caracatița", a murit la vârsta de 76 de ani. Decesul a survenit în timp ce se afla la domiciliul său din Monaco, a relatat publicaţia Corriere della Sera.

Născut în Eritreea, o fostă colonie italiană, în 1948, Remo Girone și-a petrecut primii ani din viață acolo, participând la lumea spectacolului pentru tineret. La 13 ani, a venit la Roma și a urmat cursurile Academiei de Arte Dramatice, un moment de cotitură în viața sa.

Remo Girone şi-a început cariera în teatru, lucrând adesea la piese clasice, sub îndrumarea unor mari regizori precum Luca Ronconi, Giorgio Costa și Andrée Ruth Shammah. De altfel, nu filmul, ci teatrul era marea lui iubire.

Cariera lui Remo Girone în cinematografie și televiziune a luat adesea drumuri diferite, ca și cum povestea sa ar fi fost împărțită în două, chiar dacă și-a început cariera în cinematografie cu regizorul maghiar Jancso și apoi, revenind la Cehov, a filmat frumoasa sa adaptare cinematografică a filmului "Pescărușul" cu regizorul Marco Bellocchio.

"Caracatița" a fost un serial-fenomen

Dar succesul său a venit în 1987, când a apărut în cel de-al treilea sezon al dramei "La piovra" – Caracatița de Luigi Perelli, o producție națională de succes, care l-a transformat pe Michele Placido într-o vedetă internațională și pe Girone în cel mai bun personaj negativ, adevăratul personaj negativ al televiziunii: Tano Cariddi, au mai relatat jurnaliştii de la Corriere della Sera.

Serialul a fost difuzat de TVR și redifuzat și în România în anii 90, cu un succes memorabil. "Caracatița" ilustrează lupta unui comisar – Corrado Cattani (Michele Placido) cu Mafia, după o lungă perioadă în care societatea italiană s-a confruntat puternic cu acest fenomen. Erau anii în care Mafia era extrem de puternică în sudul țării – Sicilia, în Napoli, Palermo și în care asasina inclusiv judecători (Giovanni Falcone) și procurori (Paolo Borsellino).

Astfel, personajul, stilul și popularitatea l-au însoțit pe Remo Girone de-a lungul sezoanelor următoare ale unei drame care a obținut audiențe record: al patrulea, al cincilea, al șaselea și al zecelea sezoane ale serialului. În al șaptelea, a apărut rar din cauza unei boli.

Au urmat multe alte apariții în teatru, filme și seriale. A jucat, de asemenea, celebrul rol al lui Enzo Ferrari în filmul "Le Mans: Marea provocare", alături de Matt Damon și Christian Bale. Ultima sa apariție a fost în 2021 în "Dreptul la fericire".