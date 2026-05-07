Festivalul de la Cannes 2026: Lista celor 22 de filme din competiție şi principalele momente din programul celei de-a 79-a ediţii

Douăzeci și două de filme au fost selectate în competiția pentru trofeul Palme d'Or în cadrul celei de-a 79-a ediții a Festivalului de la Cannes, care va începe marți și ale cărui premii vor fi decernate pe 23 mai, informează joi AFP, conform Agerpres. Actriţa americană Demi Moore, regizoarea chineză premiată cu Oscar Chloé Zhao şi actorul suedez Stellan Skarsgard vor face parte din juriul celei de-a 79-a ediţii a celebrului festival, care va fi prezidat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook.

Festivalul de la Cannes 2026: Lista celor 22 de filme din competiție

"Bitter Christmas", de Pedro Almodovar – a șaptea selecție pentru cineastul spaniol pe Croazetă, cu un film despre anxietatea paginii albe și pericolele autoficțiunii.

– a șaptea selecție pentru cineastul spaniol pe Croazetă, cu un film despre anxietatea paginii albe și pericolele autoficțiunii. "Parallel Stories", de Asghar Farhadi – vizat de interdicția de a filma în țara sa natală, cineastul iranian a reunit o constelație de staruri franceze (Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Pierre Niney) pentru a spune povestea mai multor destine care se intersectează.

– vizat de interdicția de a filma în țara sa natală, cineastul iranian a reunit o constelație de staruri franceze (Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Pierre Niney) pentru a spune povestea mai multor destine care se intersectează. "La Vie d'une femme", de Charline Bourgeois-Tacquet – actrița Lea Drucker interpretează un medic chirurg, șefă de secție și cu o viață aglomerată, a cărei rutină zilnică se schimbă dramatic după întâlnirea cu o scriitoare.

– actrița Lea Drucker interpretează un medic chirurg, șefă de secție și cu o viață aglomerată, a cărei rutină zilnică se schimbă dramatic după întâlnirea cu o scriitoare. "La Bola Negra", de Javier Calvo și Javier Ambrosi – povestea a trei gay din trei epoci diferite în Spania, cu Glenn Close și Penelope Cruz în distribuție, prezentată de autorii serialului TV 'La Mesias'.

– povestea a trei gay din trei epoci diferite în Spania, cu Glenn Close și Penelope Cruz în distribuție, prezentată de autorii serialului TV 'La Mesias'. "Coward", de Lukas Dhont – film despre Primul Război Mondial, realizat cu o imagine ce se inspiră din fotografiile color ale epocii.

– film despre Primul Război Mondial, realizat cu o imagine ce se inspiră din fotografiile color ale epocii. "The Dreamed Adventure", de Valeska Grisebach . Povestea unei femei care locuiește în regiunea frontalieră dintre Grecia, Bulgaria și Turcia și care ajunge într-o lume turbulentă și periculoasă.

. Povestea unei femei care locuiește în regiunea frontalieră dintre Grecia, Bulgaria și Turcia și care ajunge într-o lume turbulentă și periculoasă. "Sudden", de Ryusuke Hamaguchi – după succesul mondial obținut cu "Drive My Car", cineastul japonez revine cu un film realizat în Franța, cu Virginie Efira în rolul unei directoare de azil care se împrietenește cu o regizoare niponă.

– după succesul mondial obținut cu "Drive My Car", cineastul japonez revine cu un film realizat în Franța, cu Virginie Efira în rolul unei directoare de azil care se împrietenește cu o regizoare niponă. "L'Inconnue", de Arthur Harari – scenaristul filmului "Anatomie d'une chute", recompensat cu Palme d'Or în 2023, ecranizează banda desenată scrisă alături de fratele său, despre un bărbat care se trezește în corpul unei necunoscute misterioase. Cu actorii Lea Seydoux și Niels Schneider în distribuție.

– scenaristul filmului "Anatomie d'une chute", recompensat cu Palme d'Or în 2023, ecranizează banda desenată scrisă alături de fratele său, despre un bărbat care se trezește în corpul unei necunoscute misterioase. Cu actorii Lea Seydoux și Niels Schneider în distribuție. "Garance", de Jeanne Herry – cineasta franceză o aduce pe marile ecrane pe Adele Exarchopoulos în rolul unei tinere actrițe alcoolice, a cărei existență seamănă cu un mare haos festiv și distructiv.

– cineasta franceză o aduce pe marile ecrane pe Adele Exarchopoulos în rolul unei tinere actrițe alcoolice, a cărei existență seamănă cu un mare haos festiv și distructiv. "Sheep in the Box", de Hirokazu Kore-eda – premiat cu Palme d'Or în 2018 pentru 'Shoplifters', regizorul japonez prezintă de această dată un film despre un cuplu care primește un robot umanoid identic cu fiul lor decedat.

– premiat cu Palme d'Or în 2018 pentru 'Shoplifters', regizorul japonez prezintă de această dată un film despre un cuplu care primește un robot umanoid identic cu fiul lor decedat. "Hope", de Na Hong-jin – cu Michael Fassbender și Alicia Vikander în rolurile principale, acesta este un film de gen despre un oraș portuar confruntat cu evenimente inexplicabile.

– cu Michael Fassbender și Alicia Vikander în rolurile principale, acesta este un film de gen despre un oraș portuar confruntat cu evenimente inexplicabile. "Nagi Notes", de Koji Fukada – un lungmetraj despre Japonia rurală și întâlnirea dintre două suflete solitare.

– un lungmetraj despre Japonia rurală și întâlnirea dintre două suflete solitare. "Gentle Monster", de Marie Kreutzer – regizoarea austriacă o prezintă pe Lea Seydoux în rolul unei femei care se confruntă cu dezvăluirea bruscă a unei fațete monstruoase a soțului ei.

– regizoarea austriacă o prezintă pe Lea Seydoux în rolul unei femei care se confruntă cu dezvăluirea bruscă a unei fațete monstruoase a soțului ei. "Notre Salut", de Emmanuel Marre – regizorul spune povestea unuia dintre strămoșii lui, care a încercat să-și croiască un drum în structurile regimului colaboraționist de la Vichy.

– regizorul spune povestea unuia dintre strămoșii lui, care a încercat să-și croiască un drum în structurile regimului colaboraționist de la Vichy. "Fjord", de Cristian Mungiu – premiat cu Palme d'Or în 2007 pentru filmul "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", cineastul român a filmat de această dată o poveste în Norvegia, cu Renate Reinsve și Sebastian Stan în rolurile principale, despre apariția unui conflict între două familii într-un sat izolat.

– premiat cu Palme d'Or în 2007 pentru filmul "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", cineastul român a filmat de această dată o poveste în Norvegia, cu Renate Reinsve și Sebastian Stan în rolurile principale, despre apariția unui conflict între două familii într-un sat izolat. "Histoires de la Nuit" de Lea Mysius – adaptare a romanului omonim scris de Laurent Mauvignier, cu Bastien Bouillon, Monica Bellucci și Hafsia Herzi în distribuție.

– adaptare a romanului omonim scris de Laurent Mauvignier, cu Bastien Bouillon, Monica Bellucci și Hafsia Herzi în distribuție. "Moulin", de Laszlo Nemes – regizorul apreciatului film 'Son of Saul' revine la Cannes cu un lungmetraj biografic despre viața lui Jean Moulin, membru al Rezistenței franceze, interpretat de Gilles Lellouche.

– regizorul apreciatului film 'Son of Saul' revine la Cannes cu un lungmetraj biografic despre viața lui Jean Moulin, membru al Rezistenței franceze, interpretat de Gilles Lellouche. "Fatherland", de Pawel Pawlikowski – regizorul polonez prezintă un lungmetraj turnat în alb negru despre revenirea scriitorului Thomas Mann în Germania în 1949, la 16 ani după ce fugise din țară din cauza nazismului.

– regizorul polonez prezintă un lungmetraj turnat în alb negru despre revenirea scriitorului Thomas Mann în Germania în 1949, la 16 ani după ce fugise din țară din cauza nazismului. "The Man I Love", de Ira Sachs – un regizor renumit din New York trăiește la sfârșitul anilor 1980 ultimele sale clipe de viață după ce a contractat maladia SIDA. Protagonistul este actorul Rami Malek, premiat cu Oscar pentru interpretarea lui Freddie Mercury în "Bohemian Rhapsody".

– un regizor renumit din New York trăiește la sfârșitul anilor 1980 ultimele sale clipe de viață după ce a contractat maladia SIDA. Protagonistul este actorul Rami Malek, premiat cu Oscar pentru interpretarea lui Freddie Mercury în "Bohemian Rhapsody". "The Beloved", de Rodrigo Sorogoyen – regizorul filmului 'As Bestas' și creatorul serialului TV 'Los Anos Nuevos' este prezent pentru prima dată în competiție cu un lungmetraj despre un regizor creativ, interpretat de Javier Bardem, care se reîntâlnește cu fiica sa, actriță, pe platoul de filmare.

– regizorul filmului 'As Bestas' și creatorul serialului TV 'Los Anos Nuevos' este prezent pentru prima dată în competiție cu un lungmetraj despre un regizor creativ, interpretat de Javier Bardem, care se reîntâlnește cu fiica sa, actriță, pe platoul de filmare. "Minotaur", de Andrey Zvyagintsev – cineastul rus aflat în exil, un obișnuit al Festivalului de la Cannes, unde a fost premiat de trei ori, prezintă un film realizat în Letonia despre războiul care afectează viața de zi cu zi a burgheziei ruse.

– cineastul rus aflat în exil, un obișnuit al Festivalului de la Cannes, unde a fost premiat de trei ori, prezintă un film realizat în Letonia despre războiul care afectează viața de zi cu zi a burgheziei ruse. "Paper Tiger", de James Gray – adăugat în ultimul moment în competiție, această peliculă marchează revenirea regizorului american la filmul polițist, cu Adam Driver și Scarlett Johansson în rolurile principale.

Festivalul de la Cannes 2026: Principalele momente din programul celei de-a 79-a ediţii

Noi cineaşti selectaţi în competiţie, un trofeu Palme d'Or onorific pentru regizorul trilogiei "Stăpânul inelelor" şi defilarea unor vedete americane pe covorul roşu în pofida absenţei marilor studiouri hollywoodiene se numără printre momentele de neratat ale celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va începe marţi, informează AFP, conform Agerpres.

Peter Jackson, premiat la Festivalul de la Cannes 2026

Niciodată selecţionat la Festivalul de la Cannes, regizorul şi producătorul neozeelandez Peter Jackson va primi, la vârsta de 64 de ani, o distincţie tardivă, dar prestigioasă din partea organizatorilor, care au dorit să salute astfel întreaga sa carieră.

Trofeul Palme d'Or onorific îl recompensează pe unul dintre cei mai populari cineaşti din istorie, ale cărui succese de box-office îl apropie de giganţi precum James Cameron şi Steven Spielberg.

Cele două trilogii ale sale, "Stăpânul inelelor" şi "Hobbitul", adaptate după romanele lui J.R.R. Tolkien, l-au consacrat ca un regizor al unor producţii de proporţii epice. Peter Jackson a prezentat la Cannes, în 2001, primele imagini din "Stăpânul inelelor: Frăţia inelului", un moment care a marcat începutul pasiunii spectatorilor din întreaga lume pentru acea trilogie cinematografică.

"Să primesc un Palme d'Or onorific la Cannes va fi unul dintre cele mai importante momente din cariera mea", a declarat regizorul neozeelandez, vizibil emoţionat.

O altă legendă a cinematografiei, dar mai ales a muzicii, Barbra Streisand, în vârstă de 84 de ani, va primi acelaşi trofeu onorific în cadrul ceremoniei de închidere a festivalului, pe 23 mai.

Noi cineaşti în ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes

Criticat uneori pentru presupuse favoritisme, Festivalul de la Cannes a selectat în acest an 11 regizoare şi regizori care nu au fost prezenţi niciodată până acum în competiţie, dintre autorii celor 22 de filme alese.

Spaniolii Javier Calvo şi Javier Ambrossi, selectaţi în 2026 cu "La Bola Negra", despre destinele a trei gay din Spania în trei epoci diferite, nu au participat în trecut nici la vreuna dintre secţiunile paralele de la Cannes, marcând astfel o raritate în istoria festivalului.

Dintre nou-veniţii care ar putea câştiga Palme d'Or se numără şi numeroşi regizori francezi, precum Arthur Harari, Jeanne Herry şi Charline Bourgeois-Tacquet.

Sunt reprezentate şi ţări care nu au avut niciodată filme selectate în programul de la Cannes, precum Costa Rica cu "Siempre soy tu animal materno" (secţiunea Un Certain Regard), Yemen, cu "The Station" şi Kosovo, cu "Dua", ultimele două pelicule fiind selectate în secţiunea Semaine de la Critique.

Festivalul de la Cannes 2026: Pasiune pentru Al Doilea Război Mondial

În acest an, mai multe filme franţuzeşti prezintă evenimente din Al Doilea Război Mondial, începând cu lungmetrajul biografic despre generalul De Gaulle, regizat de fostul diplomat Antonin Baudry.

Prima parte a acestui diptic va fi prezentată în afara competiţiei. Pathé, studioul aflat în spatele celor mai mari superproducţii lansate în Franţa în ultimii ani ("Le Comte de Monte Cristo", "Les Trois Mousquetaires"), asigură producţia, cu un buget de circa 37 de milioane de euro pentru fiecare dintre cele două filme.

Două lungmetraje care concurează pentru Palme d'Or revin şi ele asupra acestei perioade din secolul al XX-lea. Mai întâi "Moulin", de Laszlo Nemes, despre viaţa lui Jean Moulin, cu Gilles Lellouche în rolul acestui lider al Rezistenţei franceze.

"Notre salut", regizat de Emmanuel Marre, spune povestea unuia dintre strămoşii cineastului, care a încercat să-şi croiască un drum în structurile regimului colaboraţionist de la Vichy.

După "Les Rayons et les Ombres", lansat în martie despre viaţa jurnalistului colaboraţionist Jean Luchaire, "Notre salut" este cel de-al doilea film din 2026 care revine asupra acestui aspect din istoria Franţei, rareori prezentat pe marile ecrane.

Staruri americane, dar fără marile studiouri

Nici Steven Spielberg, nici Christopher Nolan nu vor fi prezenţi pe Croazetă, unde filmele lor şi alaiul de vedete care le însoţesc se numără de obicei printre cele mai aşteptate evenimente ale anului.

Studiourile americane au decis să ignore Festivalul de la Cannes 2026, aşa cum a devenit o obişnuinţă la toate marile festivaluri cinematografice, după eşecul răsunător al filmului "Joker: Folie a Deux", care a fost desfiinţat de critici după ce a avut premiera la Mostra de la Veneţia din 2024.

Deşi nu va exista o "invazie" hollywoodiană în acest an, mai multe vedete americane vor fi prezente totuşi la Cannes, printre care John Travolta, care va prezenta primul său film realizat în calitate de regizor, precum şi Adam Driver şi Scarlett Johansson, în distribuţia filmului "Paper Tiger", cu ocazia celei de-a şasea participări în competiţie a regizorului James Gray.

Rami Malek, Woody Harrelson şi Kristen Stewart vor fi prezenţi, de asemenea, la Cannes.